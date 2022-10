Horizon lance une campagne de messages positifs à l’intention de son personnel

La campagne intitulée Bravo! survient peu après la démission de quatre infirmières examinatrices de cas d'agression sexuelle, soit deux dans la région de Fredericton et deux dans celle du Haut de la Vallée.

Une jeune femme de 26 ans ayant subi une agression sexuelle a expliqué le 12 septembre durant une entrevue accordée à CBC qu’elle avait été refoulée au service des urgences, à Fredericton, parce qu’aucune infirmière formée pour effectuer cet examen n’était disponible à ce moment.

Les quatre infirmières démissionnaires ont ressenti un manque de respect lorsque la PDG d’Horizon et le premier ministre Blaine Higgs ont réagi publiquement au cas de cette jeune femme, selon une infirmière examinatrice à Fredericton, Janet Matheson.

Horizon a commencé à diffuser mercredi un nouveau message à l’intention des Néo-Brunswickois: Aidez-nous à égayer la journée de notre formidable équipe de soins de santé!

L’organisme compte publier au cours des prochaines semaines certains messages positifs que les membres de son personnel recevront dans le cadre de la campagne.

« Nous avons tous besoin d’empathie, de compassion et de gentillesse en ce moment. » — Une citation de Réseau de santé Horizon

Horizon a déjà publié deux messages du public à titre d’exemples.

Tu as été très patiente et gentille avec ma fille Hannah. Elle était terrifiée que tu aies à recommencer son [intraveineuse]. Tu as pris le temps de lui parler et de t’assurer que son expérience était positive. Merci pour les excellents soins prodigués. Tu égaies l’ambiance de l’hôpital , a écrit une personne.

Sa gentillesse durant une visite à l’urgence un samedi soir avec mon enfant d’un an a été remarquable et bien appréciée! Il a été attentif et a consulté ses collègues pour appuyer son diagnostic. Merci! , a écrit une autre personne.

L'organisme remercie les gens pour ce geste. Merci de témoigner votre reconnaissance aux membres de notre équipe. Ces messages valent de l’or à leurs yeux , souligne Horizon.

La procédure à suivre pour écrire son message

Le Réseau de santé Horizon a créé un site Web  (Nouvelle fenêtre) où les gens peuvent écrire leurs commentaires. Le formulaire demande aux gens d’identifier l’employé s’ils s’en souviennent, ainsi que l’établissement en question, la région et la date approximative des faits.

À l’étape suivante, les gens doivent sélectionner l’une des raisons suivantes pour lesquelles ils veulent envoyer un message :

agit de façon intègre et responsable;

fait preuve d’empathie, de compassion et de respect;

tu es un ou une leader, mais tu sais travailler en équipe;

vise l’excellence.

Selon l’option choisie, les gens sont invités à sélectionner un commentaire prérédigé, dont les suivants :

je peux compter sur toi pour faire ce qu’il faut ;

; tu réconfortes les autres en les servant dans la langue de leur choix ;

; tu perçois les défis comme des occasions d’amélioration .

Les gens peuvent ensuite rédiger leur propre commentaire. La longueur maximale est de 750 caractères. Tout renseignement personnel rédigé peut être rendu public.

Enfin, Horizon demande aux gens de préciser s’ils font partie de son personnel ou non.