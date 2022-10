La N.-É. offre un allégement fiscal aux jeunes dans l’industrie du film

Les personnes éligibles à ce programme bénéficieront d'un remboursement d'impôt sur leurs premiers 50 000 $ de revenu gagné.

L'idée, selon la province, est d'attirer et de retenir plus de gens dans l'industrie du film et de la vidéo, un secteur qui fait face à une pénurie de main-d'œuvre.

Nous essayons de garder les jeunes dans notre province , dit le ministre de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, Pat Dunn.

Le programme permettra un remboursement d'impôt maximal de 2 700 $.Un responsable du ministère des Finances dit que la province a prévu une perte de revenus de 270 000 $ en raison de l'allégement fiscal.

Selon Statistique Canada, il y a environ 50 personnes de moins de 30 ans qui travaillent dans l'industrie en ce moment. L'espoir est que cette incitation doublera ce chiffre.

De gauche à droite, Laura MacKenzie, directrice générale de Screen Nova Scotia; Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine; et le décorateur-scénographe, William Greig. Ils ont posé pour une photo après l'annonce de l'incitatif fiscal à Halifax. Photo : Radio-Canada

William Greig, un décorateur-scénographe de 23 ans croit que 2 700 $ est convaincant.

C'est une chose très importante, surtout pour les jeunes travailleurs comme moi qui aimeraient voir d'autres jeunes visages dans l'industrie , a déclaré Greig.

Pénurie de main-d'œuvre

Laura MacKenzie, directrice générale de Screen Nova Scotia,rapporte qu'il n'y a qu'environ 650 personnes dans la province qui travaillent dans l'industrie et que l'incitatif pourrait aider à remédier à cette pénurie de main-d'œuvre.

L'industrie cinématographique a perdu de nombreux diplômés du cinéma et de la télévision qui sont allés vers des pâturages plus verts au cours des dernières années , dit-elle.

Et maintenant, non seulement nous reconstruisons le volume de production et l'impact économique que nous avons, mais nous reconstruisons la réputation et la vitalité de l'économie culturelle.

Selon la province, l'industrie cinématographique a injecté 180 millions $ dans l'économie de la Nouvelle-Écosse au cours du dernier exercice, soit plus du double de sa valeur d'il y a deux ans.