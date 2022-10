Agrandissement d’un hôpital de Halifax: l’estimation révisée des coûts tenue secrète

Les travaux d'agrandissement de l'hôpital Infirmerie d'Halifax étaient évalués à 2 milliards de dollars lorsque le projet, qui sera financé en grande partie par un partenariat public-privé, a été annoncé pour la première fois par l'ancien gouvernement libéral en 2018.

En juin, la province a déclaré que le coût est probablement plus élevé en raison de l'inflation. Cette admission a coïncidé avec le retrait du processus d'appel d'offres de l'entreprise de construction EllisDon en raison de la hausse sans précédent des coûts et de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et de pénurie de main-d'oeuvre touchant l'industrie de la construction.

Gerard Jessome, un fonctionnaire du ministère provincial des Travaux publics, a déclaré au comité des comptes publics que le coût du projet est une information exclusive appartenant au seul soumissionnaire restant, le consortium Plenary PCL Health.

La province maintient son engagement à l'égard du processus d'approvisionnement et collabore avec le soumissionnaire restant , a déclaré M. Jessome, tout en précisant que Plenary PCL Health devrait présenter sa soumission le 27 octobre.

Une fois que nous aurons examiné la soumission, terminé les négociations et complété l'aspect financier du projet, nous ferons une mise à jour , a déclaré M. Jessome.

Karen Oldfield est présidente-directrice générale par intérim de Santé Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Dave Laughlin

Karen Oldfield, directrice générale de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, a également détourné plusieurs tentatives des membres libéraux et néo-démocrates du comité pour obtenir des renseignements sur le coût potentiel du projet.

Mme Oldfield a affirmé que fournir une estimation maintenant équivaudrait à un coup d'épée dans l'eau.

Au bon moment, les chiffres seront dévoilés. Il ne se passe rien de sinistre ici, nous sommes encore dans un processus d'approvisionnement , a-t-elle indiqué.

Mme Oldfield a cependant affirmé au comité qu'elle s'inquiétait des coûts croissants pour maintenir à jour l'Hôpital général de Victoria, qui sera éventuellement remplacé par l'hôpital Halifax Infirmary une fois agrandi.

Sans fournir de détails, Mme Oldfield a dit que des travaux sont nécessaires pour prolonger la vie du Victoria General, qui abrite 16 salles d'opération.

L'hôpital Victoria General à Halifax. 2 mai 2022. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

L'hôpital a eu des problèmes d'eau et a récemment eu affaire à des problèmes de climatisation.

Un autre problème imminent est la taille du réaménagement de l'hôpital, compte tenu de la croissance de la population de la province depuis que le projet a été lancé en 2015.

Mme Oldfield a expliqué qu'elle ne pouvait pas exclure qu'un autre bâtiment doive être ajouté au projet pour s'assurer qu'il y a suffisamment de lits.

Le Dr Alex Mitchell a pour sa part souligné que la population de la Nouvelle-Écosse devrait augmenter de 11 % entre 2021 et 2043, selon les données du recensement et du Conseil du Trésor.