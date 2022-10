Les Américains croient que les Ukrainiens sont derrière un assassinat en Russie

Le New York Times rapporte que les agences de renseignement américain pensent que des parties du gouvernement ukrainien seraient derrière l’attentat qui a coûté la vie à Daria Douguina en août.

Daria Dougina, la fille de l’idéologue nationaliste russe, partisan de la guerre en Ukraine, Alexandre Dougine, a été tuée dans un attentat à la voiture piégée, près Moscou.

Les sources du quotidien new-yorkais, qui ont gardé l’anonymat, ont affirmé que les États-Unis n’ont pas pris part à l’opération, ni en fournissant du renseignement ni de l’assistance.

Elles ont également insisté pour dire qu’elles n’étaient pas au courant de cette opération à l’avance et qu’elles s’y seraient opposées si elles avaient été informées.

Le New York Times affirme que des responsables américains ont réprimandé les responsables ukrainiens pour cet attentat.

Immédiatement après l’attentat, le gouvernement ukrainien avait nié toute implication dans l’attentat.

Washington craint, selon le New York Times, que des attentats de ce type poussent la Russie à commettre des assassinats contre des responsables ukrainiens.

Par ailleurs, le journal rapporte que les Américains sont frustrés par le manque de transparence du gouvernement ukrainien sur ses plans militaires, notamment sur le territoire russe.

Les responsables américains ne disposent pas non plus d'une image complète des centres de pouvoirs au sein de l'appareil gouvernemental ukrainien, notamment l'armée, les services de sécurité et le bureau du président Volodymyr Zelensky. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines parties du gouvernement ukrainien n'étaient pas au courant du complot.

Par ailleurs, un responsable militaire ukrainien a déclaré au journal que les forces ukrainiennes avaient perpétré des assassinats contre des collaborateurs ukrainiens et des responsables russes dans les territoires ukrainiens occupés.

La Russie a ouvert une enquête sur l’assassinat qu’elle a qualifié d’acte terroriste.

Au lendemain de l’assassinat, les services russes de sécurité intérieure avaient imputé l’assassinat aux services secrets ukrainiens. Ils avaient diffusé la photo d’une Ukrainienne qui serait arrivée en Russie en juillet. La femme aurait quitté le pays après l’attentat.