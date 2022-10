L’hôpital SickKids de Toronto avertit les patients que son service des urgences connaît actuellement des temps d'attente supérieurs à la normale et les avertit de venir préparés.

Dans un tweet publié mardi soir, l'hôpital pédiatrique dit avoir des volumes de patients extrêmement élevés et des temps d'attente beaucoup plus longs que la normale pour les problèmes non urgents.

L'hôpital dit que les patients les plus malades seront vus en premier.

Il demande aux patients qui ont l'intention de se rendre aux urgences de venir préparés avec des bouteilles d'eau, des collations sans noix, des chargeurs de téléphone et des divertissements pour rendre leur attente aussi confortable que possible.

SickKids indique que les patients peuvent évaluer s'ils doivent se rendre au service des urgences de l'hôpital ou se rendre d'abord dans une clinique de soins d'urgence en parlant à leur fournisseur de soins primaires ou en visitant le site Web d'éducation AboutKidsHealth (disponible en français).

La semaine dernière, le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario à Ottawa a publié un message similaire, lui aussi lié à de forts volumes de visites.