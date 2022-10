Un retour en présentiel qui a fait grand bien au Festival du Voyageur en 2022

Le directeur général du Festival, Darrel Nadeau, note que cette affluence représente un peu plus de 20 % de ce qu'elle était avant la pandémie. Habituellement, le festival reçoit environ 75 000 personnes.

L'an dernier, en raison des incertitudes liées aux restrictions sanitaires au Manitoba, le Festival du Voyageur a limité sa capacité d'accueil au Parc du Voyageur, notamment en vendant des billets pour différentes plages horaires.

Malgré ces données, ce Festival a marqué un retour au bon temps et fait du bien au moral, alors que l'événement de 2021 avait été entièrement en virtuel en raison de la pandémie.

Le festival a persévéré. On a toujours planifié des activités en présentiel et on a pu avoir du succès , affirme Darrel Nadeau.

Darrel Nadeau, directeur général du Festival du Voyageur, lors de l'AGA du 5 octobre 2022. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

Lors de l'assemblée générale, il a montré une photo de lui dans une glissade du Parc du Voyageur en la comparant à l'année que son équipe a vécue dans les préparatifs du Festival 2022.

C'était rough mais on est atterri! , lance-t-il, provoquant l'hilarité dans la salle.

L'an dernier, le Festival du Voyageur s’est déroulé en version réduite. Un total de 60 spectacles ont été présentés, soit la moitié d'une version normale. Ces spectacles étaient aussi présentés en virtuel.

La Boîte à chansons, une roulotte mobile de concerts qui a permis aux artistes de tenir des concerts en extérieur, a été une nouveauté de 2022. Cette dernière sera de retour en 2023.

Le programme scolaire du Festival du Voyageur, adapté au mode virtuel en 2021, a continué à bâtir sur son succès.

Plus de 6200 trousses ont été distribuées dans les écoles. Le Festival avait prévu 2000 trousses de plus que l'an dernier, anticipant une plus grande demande de trousses , est-il écrit dans le rapport annuel 2021-2022.

Le virage virtuel a vraiment aidé à accroître l'auditoire et à rendre accessible le festival. On veut vraiment continuer l'offre virtuelle, même lors du retour en présentiel , explique M. Nadeau.

Pour le 54e Festival du Voyageur du 17 au 26 février 2023, l'organisation prévoit un événement au maximum de sa capacité et de grande envergure en présentiel. Certains volets en virtuel seront aussi offerts.

Malgré les embûches, la situation financière reste enviable

Encore une fois cette année, le Festival du Voyageur termine son année financière avec un surplus financier de 738 728 $. En 2021, le surplus était de 683 066 $. L'organisation clôture son année financière avec un actif net de 1,7 million de dollars.

Darrel Nadeau est heureux de la santé financière de l'organisme malgré deux dernières années marquées par la pandémie.

On est très reconnaissant qu'on a des fonds de surplus pour se lancer dans le prochain festival , souligne-t-il.

Il explique que sans les fonds des différents niveaux de gouvernements, le bilan financier du 53e Festival du Voyageur aurait été marqué à l'encre rouge de 510 000 $.

Du nouveau à la présidence

Lors de l’assemblée générale mercredi, Éric Plamondon a été confirmé à la présidence du conseil d'administration.

Il remplace Natalie Thiesen, qui a terminé son mandat de deux ans au sein du C.A. du Festival du Voyageur.

Je suis excité à regarder comment le Festival va aller de l'avant l'an prochain avec une pleine fête. Mon coeur est juste rempli d'appréciation pour la communauté et les membres de l'équipe qui ont travaillé fort au cours de la dernière année , indique Mme Thiesen en entrevue.

Elle restera impliquée au sein du conseil d'administration durant la prochaine année, pour appuyer la transition, à titre de présidente sortante.

Avec des informations de Radjaa Abdelsadok