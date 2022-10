Une oeuvre pour rappeler la richesse de nos ressources intérieures

Imaginez une Mine d’or, pour aller y creuser des pépites en grande quantité. C'est la prémisse choisie par le Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation populaire (COMSEP) dans le but de créer une oeuvre pour sensibiliser à la santé mentale. L’oeuvre a été dévoilée au Musée Pop de Trois-Rivières.

Comme plusieurs organismes communautaires, COMSEP a pu constater que la pandémie a fait souffrir les plus vulnérables, confrontés à l’angoisse et à l’isolement. À travers le projet intitulé Mine d’Or, 25 participants se sont exprimés à travers l’art. Le résultat, autant que le processus de création, a été salutaire pour les artistes en herbe, comme en témoigne Isabelle Thibodeau. L'art plastique c'est comme une zoothérapie, comme un animal ça nous change les idées on ne pense pas à nos idées noires, les points négatifs ce qui nous arrive des fois dans nos journées. On est plus positif, on oublie tout, pendant ce temps-là on s'amuse et ça nous fait du bien au moral.

Des mentors sensibles à la cause

Les participants étaient entourés de deux artistes pour ce projet dont le slogan est : la santé mentale n’est pas dans des silos .

Au dire de l’artiste Andrée-Anne Cartier, les échanges sont très agréables. Pendant ce moment-là, on partage, on produit, les pépites c'est beaucoup de manipulation de modelage, ensuite la patine qu'on a dû faire dessus. Mais dans la réalité après ça on fait nos affaires.

L’artiste Sébastien Goyette-Cournoyer révèle que l’exercice est libérateur pour certains participants. Il y a même certaines pépites qui sont directement liées à des expériences plus difficiles de certains participants, donc il y avait un côté assez émotif dans le fait de mettre ces pépites-là dans l'oeuvre.

Cette œuvre d'art de la Mine d'or est une métaphore qui met en avant les ressources intérieures de chacun face à la détresse ou encore la dépression durant la COVID. Elle est accessible au grand public dans le hall principal du Musée Pop de Trois-Rivières.

Avec les informations d’Hélène Lequitte