Zachary Bolduc renoue avec ses coéquipiers chez les Remparts

Le marqueur de 53 buts avec les Remparts la saison dernière a été retranché par les Blues de Saint-Louis le week-end dernier. Bolduc dit revenir un peu déçu de sa performance à son deuxième camp d’entraînement avec la formation du Missouri.

Je ne jouais pas avec confiance , analyse l’attaquant de 19 ans. Je n’étais pas le joueur que je suis capable d’être. Je n’étais pas assez impliqué, et en jouant de cette façon, je savais que mon camp allait se terminer assez rapidement.

« C’est sûr que j’aurais aimé ça commencer la saison à Saint-Louis et jouer quelques matchs, mais ce n’est pas ma décision. » — Une citation de Zachary Bolduc, attaquant chez les Remparts de Québec

Le choix de première ronde en 2021, 17e au total, dit avoir beaucoup appris des joueurs comme Ryan O’Reilly et du défenseur Colton Parayko, deux vétérans chez les Blues.

De retour à Québec, il est heureux de retrouver ses coéquipiers et d’avoir eu la chance de partager son expérience avec les entraîneurs des Remparts.

Je ne suis pas malheureux d’être ici à Québec, on a une bonne équipe. Et tout ce que j’ai vécu là-bas, je le partage avec Simon et Pat. Ils me comprennent, ils sont là pour moi, on est bien encadré ici.

Jet privé et sushis

Patrick Roy ne croyait pas revoir Zachary Bolduc revenir à Québec aussi tôt, mais du même souffle, il aurait été surpris de voir une formation comme les Blues miser sur un jeune joueur comme lui.

Les Blues aspirent aux grands honneurs. C’est rare de voir des joueurs de 19 ans au sein d’une équipe qui veut se rendre jusqu’au bout. J’ai parlé avec Zack et il a l’air motivé de connaître une bonne saison.

Patrick Roy et son nouvel adjoint Simon Gagné Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

L’ancien gardien de but vedette sait bien comment se sentent Zachary Bolduc et les six autres joueurs de son club qui sont de retour après un bref passage dans le monde des pros. Il a vécu une situation similaire à ses débuts avec les Canadiens de Montréal.

Il sait qu’il leur faudra un certain temps pour faire la transition entre le glam de LNH et les voyages en autobus du hockey junior.

C’est humain , reconnaît Roy. [Dans la LNH], tu es sur le private jet, les pieds allongés, tu manges du sushi, pas du poulet sur tes jambes, c'est une autre dimension. Les joueurs savent que c’est un cheminement et ils le gèrent bien.

L'attaquant Nathan Gaucher, qui a vécu son premier camp professionnel avec les Ducks, est déjà prêt à tourner la page et à se remettre au travail avec les Remparts.

Juste d’installer ton linge à une place et coucher dans le même lit, ça va faire du bien , dit-il. Je suis content d’être de retour avec les gars. C’est confortable et je suis bien ici à Québec.

Les Remparts pourront compter sur leurs joueurs vedettes dès vendredi alors qu’ils visiteront l’Armada de Blainville-Boisbriand. L’équipe sera de retour devant ses partisans samedi face à l’Océanic de Rimouski.

Avec les informations de Guillaume Piedboeuf