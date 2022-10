Le tiers des municipalités du N.-B. foncent vers le déficit

Plusieurs municipalités sont déçues par la nouvelle formule de financement présentée mardi par le ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain.

Par exemple, Memramcook pourrait connaître un déficit de 80 516 $, Belle-Baie de 47 283 $ et Bathurst de 40 560 $.

Mécontentement dans le Nord

Ce n’est pas ce qui avait été promis , déplore le maire de Pointe-Verte, Maxime Lejeune, qui souhaite devenir maire de la nouvelle municipalité de Belle-Baie.

Ils n’ont pas été avec les recommandations de la formule. Ça, c’est décevant. Nous, on est en train de finaliser le budget de la police qui inclut les quatre municipalités. Ça va être serré.

Le maire de Pointe-Verte, Maxime Lejeune (archives). Photo : Radio-Canada / François Vigneault

La mairesse de Petit-Rocher, Rachel Boudreau, qui sera également candidate à la mairie de Belle-Baie, veut que le message soit clair.

On a un surplus du gouvernement… 777 millions. Il se pète les bretelles. Je m’excuse, mais il n’y a rien à se péter les bretelles là-dessus. Notre système de santé est en danger, nos citoyens sont en train de payer avec une augmentation des évaluations. Les taxes, on essaye de ne pas les monter parce que déjà les citoyens ne pourront pas absorber le coût , dit-elle.

La mairesse de Petit-Rocher, Rachel Boudreau Photo : Radio-Canada

Le portrait est semblable pour la future municipalité de Baie des Hérons, qui regroupe entre autres la ville de Dalhousie et le village de Charlo, où on envisage un déficit de 15 084 $.

On s’attendait d’avoir plus que ce que l'on avait et on se retrouve avec moins qu’on avait. Ça fait qu’on nous demande de faire plus avec moins, ce qui rend les choses assez difficiles , déplore le maire de Charlo, Gaétan Pelletier, qui a annoncé sa candidature pour le mairie de Baie des Hérons.

Le maire de Charlo, Gaétan Pelletier Photo : Radio-Canada

À Edmundston aussi, on est déçu.

En plus du 20 000$ de la réduction qu'on a avec la péréquation, on a aussi à assumer des augmentations de coûts extraordinaires avec l’essence, avec les assurances, les services qu’on va chercher. Donc, ce sera plus que 20 000$ que la ville d'Edmundston aura besoin de trouver. Ça, ce travail-là, on est en train de le faire à l’heure actuelle , explique le maire Éric Marquis.

Le gouvernement propose une solution

Afin de pallier ces déficits, le gouvernement propose une solution.

Les municipalités pourront prélever des impôts fonciers sur des biens non résidentiels et de l'industrie lourde, à hauteur de 1,5 % à 1,7 %. Avec ce scénario, les municipalités évitent de se retrouver dans le rouge et peuvent même aller chercher plusieurs milliers de dollars supplémentaires.

Le projet de loi concernant le financement communautaire a été déposé par le ministre de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, mardi. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Lors du dernier budget, la province avait réduit la part d'impôts fonciers qu'elle recevait de ce secteur. Le gouvernement propose donc aux municipalités de prélever cet impôt pour compenser la perte progressive du financement de base qui leur était versé.

Cette solution ne satisfait toutefois pas la mairesse de Petit-Rocher, Rachel Boudreau.

Pourquoi on ferait ça ? Ça veut dire qu'on va envoyer toutes nos industries dans le sud de la province. On ne pourra plus garder nos industries. Il n'y aura personne qui va venir si on les taxe à 1,7. [...] C'est très décevant , estime-t-elle.

Avec des informations de Mario Mercier et Margaud Castadère