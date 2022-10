Pourquoi les chambres d’hôtel sont si chères à Toronto?

Les conditions sont réunies pour une tempête parfaite , lance Ryan Killeen, le chef de l’exploitation à l’hôtel Annex de Toronto.

La hausse des prix des chambres d’hôtel s’explique par plusieurs facteurs comme le retour à la normale pour les touristes de loisir et du secteur d’affaires , ajoute-t-il.

Il s’agit d’une recrudescence du tourisme qui a commencé cet été et qui perdure pendant l’automne.

« La hausse des prix dans les hôtels, c’est une façon de rattraper le temps perdu. » — Une citation de Ryan Killeen, le chef de l’exploitation à l’hôtel Annex de Toronto

Selon M. Killeen, l’inflation s’ajoute aux raisons pour l’augmentation des prix. Le facteur principal est l'économie de l’offre et la demande.

Le marché est très compétitif, dit-il. Si les compétiteurs vendent leurs chambres d’hôtel pour 500 $ ou 600 $ par nuit, avec un taux d’occupation élevé, le marché torontois suivra.

Frédéric Dimanche, directeur de l'École Ted Rogers en gestion du tourisme et de l'hôtellerie à l’Université métropolitaine de Toronto, croit que c’est bon signe que les prix demeurent élevés.

Frédéric Dimanche est directeur de l'École Ted Rogers en gestion du tourisme et de l'hôtellerie à l’Université métropolitaine de Toronto. Photo : Radio-Canada

Ça veut dire que le tourisme revient à la normale et il ne faut certainement pas se plaindre , constate le professeur.

« Les hôteliers sont contents de faire rentrer l’argent! Ils ont eu leurs caisses vides pendant deux ans et la pression financière était difficile pour eux. » — Une citation de Frédéric Dimanche, directeur de l'École Ted Rogers en gestion du tourisme et de l'hôtellerie à l’Université métropolitaine de Toronto

Même son de cloche du côté de Andrew Weir, le vice-président de l’organisme de tourisme Destination Toronto.

C’est encourageant de voir une hausse de la demande dans le secteur hôtelier, surtout quand nous avons vu les touristes choisir d’éviter les grands centres pendant la pandémie , explique M. Weir.

Des prix qui limitent l’accès aux grands centres

La hausse continue des prix des hôtels peut aussi limiter l’accès aux grands centres urbains comme Toronto pour certains touristes, selon le professeur Frédéric Dimanche.

Toronto devrait attirer une diversité de clientèles à l’image de la ville, qui a une diversité socio-économique , dit-il.

Selon lui, il y a un regain d’intérêt pour les hôtels dans la périphérie des grands centres en raison de ce manque d’accessibilité.

De son côté, le président de l'Ontario Restaurant Hotel & Motel Association, Tony Elenis, constate pour sa part que la Ville Reine manque d’hôtels à tarifs abordables.

« L’absence d’hôtels économiques à Toronto même donne l’impression que les prix sont plus élevés qu’ils le sont réellement. » — Une citation de Tony Elenis, président de l' Ontario Restaurant Hotel & Motel Association

Il manque d’hôtels à prix réduit à Toronto parce que c’est trop cher d’opérer un hôtel à Toronto. Ce manque d’offre pousse ces touristes à s’héberger plutôt dans le grand Toronto, à l’extérieur du centre-ville , explique-t-il.

Une réduction de la qualité de service

Par ailleurs, cette hausse de prix des chambres d’hôtel à Toronto survient alors qu’il y a une réduction dans la qualité de l’offre de service dans le secteur hôtelier.

Avec la pénurie de main-d'œuvre, et ce retour en force du tourisme, le secteur hôtelier fait face à des difficultés liées à la qualité des services. On a pas assez d'employés et ceux que nous avons ne sont pas suffisamment qualifiés , explique Frédéric Dimanche.

« Si les visiteurs sont prêts à payer un plus haut prix pour les services d’hôtel, quand ils vont s’apercevoir que la qualité n’est pas au rendez-vous, ils vont peut-être changer d’avis. » — Une citation de Frédéric Dimanche, directeur de l'École Ted Rogers en gestion du tourisme et de l'hôtellerie à l’Université métropolitaine de Toronto

Le professeur se demande si les consommateurs vont s’habituer à un service de moindre qualité en raison de ce manque de travailleurs qualifiés.

Selon lui, la réponse à cette question viendra dans les prochains mois.

Avec les informations de CBC