Décès de l’écrivaine franco-ontarienne Marguerite Andersen

La nouvelle a été annoncée mercredi par la maison d'édition Prise de parole et confirmée par sa codirectrice générale et directrice de l’édition denise truax, jointe par Radio-Canada.

Le départ de Marguerite ouvre un grand vide dans la vie littéraire canadienne , déclare Prise de Parole par communiqué. Mais son œuvre continuera de témoigner de son parcours d’exception et de son grand talent littéraire.

Marguerite Andersen, en 2020. Photo : Radio-Canada

Membre de l'Ordre du Canada depuis fin 2016, Marguerite Andersen est l'auteure d'une œuvre prolifique et distinguée par de nombreux prix au fil de sa carrière, dont le prix des lecteurs Radio-Canada et le prix littéraire Trillium pour Le figuier sur le toit.

Elle était par ailleurs membre de la Société des écrivains canadiens, de l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français et a publié de nombreuses critiques littéraires, rappelle Prise de parole.

« Au-delà du rayonnement de son œuvre, Marguerite laisse un important legs dans les milieux universitaire et littéraire. » — Une citation de Les éditions Prise de parole

Née en 1924, Marguerite Andersen a grandi dans une famille d'intellectuels dans l'Allemagne d'Hitler. Son œuvre, établie en partie sur le style de l'autofiction, est marquée par un sentiment de culpabilité.

L'auteure a écrit pour essayer de se comprendre elle même dans l’ensemble des époques, dans les presque 100 ans qu’elle a vécus, en commençant par son adolescence quand la guerre est déclarée en Allemagne , relate denise truax, en entrevue avec Radio-Canada.

« Une partie importante de son œuvre c’est aussi pour essayer de comprendre ça, de surmonter la honte et la culpabilité qu’elle avait d'être Allemande. Mais Marguerite, c’est aussi une féministe [...] Elle voulait comprendre la femme dans les époques qu’elle traverse. Il y a toute cette richesse là dans son œuvre qui se décline de toutes sortes de façons. » — Une citation de denise truax, dodirectrice générale et directrice de l’édition chez Prise de parole

De ses propres mots rappelés par Prise de parole, Mme Andersen évoque nécessité de conter sa vie à travers ses livres. Au moment de commencer à écrire la mienne, j’avais déjà vécu une bonne partie de ma vie : l’enfance bourgeoise, la guerre en Europe, le mariage, les enfants, l’immigration, les études, la carrière universitaire et le féminisme renaissant des années 70.

Après avoir vécu en Tunisie et en Éthiopie, elle s'installe à Toronto dans les années 1970 avec ses trois enfants. C'est là qu'elle choisit de vivre et d'écrire en français et devient l’une des écrivaines franco-ontariennes les plus en vue.

