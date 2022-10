Évaluations foncières : de fortes hausses qui passent mal au Nouveau-Brunswick

Stéphan Nadeau et sa conjointe ont récemment pris leur retraite et ont déménagé à Dieppe. En 2021, ils ont acheté une maison dans un quartier résidentiel afin d'y couler des jours tranquilles en compagnie de leur chien.

Plus tôt cette semaine, ils ont reçu une douche froide en prenant connaissance de l’évaluation foncière de leur domicile. Ça n’a pas été une bonne surprise , explique Stéphan Nadeau.

Service Nouveau-Brunswick estime que la valeur de leur maison est passée de 578 400 à 737 500 $ de 2022 à 2023. Une hausse de 159 100 $, soit 27,5 %.

« Pour être franc, j’ai réagi de façon très agressive. J’ai ressenti de la frustration, peut-être même du regret d’avoir déménagé ici. Une hausse de 28 %, ce n'est pas raisonnable en un an. » — Une citation de Stéphan Nadeau, résident de Dieppe

S’il trouve que le gouvernement provincial exagère, c’est parce que le marché immobilier montre des signes d'essoufflement en ce moment. Le prix des maisons a commencé à diminuer dans le Grand Moncton, après deux ans de forte croissance.

J’ai remarqué que beaucoup de gens ont dû baisser le prix demandé. Présentement, l’évaluation foncière met un chiffre que je serais incapable d’obtenir si je mettais ma maison en vente. Et de loin.

Stéphan Nadeau montre son avis d'évaluation foncière. Cette lettre l'a fait sursauter, plus tôt cette semaine. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Stéphan Nadeau n’a pas l’intention de rester les bras croisés et va soumettre une demande de révision à Service Nouveau-Brunswick.

Lorsque j’ai reçu la lettre, j’ai mentionné à mon épouse que je vais aller débattre de ces choses-là. Et s’il faut, j’irai les débattre en cour. [...] Présentement, le minimum qu’ils vont me devoir, c’est de m’expliquer comment ils sont arrivés à estimer que ma maison vaut de 100 000 $ à 125 000 $ de plus que je pourrais espérer obtenir si je la mettais en vente , explique-t-il.

Un mécanisme pour diminuer l'impact des hausses majeures Au Nouveau-Brunswick, il existe un mécanisme de protection contre les hausses majeures qui visent à limiter leur impact. Ce mécanisme plafonne à 10 % par année l'augmentation des évaluations foncières pour les propriétaires qui n'ont pas effectué de travaux majeurs et qui ne viennent pas d'acheter. Ce mécanisme ne fait que ralentir les hausses et les étaler sur plusieurs années. Par exemple, dans le cas de Stéphan Nadeau, la valeur utilisée pour calculer les impôts fonciers de sa propriété augmentera de 10 % cette année, de 10 % l'année prochaine et de 7,5 % l'année suivante (pour un total de 27,5 %) à condition que la valeur ne soit pas revue à la hausse au cours des prochaines années.

Le gouvernement lance la balle dans le camp des municipalités

À l’échelle provinciale, l’assiette fiscale pour l’année d’imposition 2023 – soit la valeur de tous les biens immobiliers – a augmenté de 10,9 % par rapport à l’année précédente.

La hausse est de 8 milliards de dollars et est attribuable en grande partie à un marché immobilier vigoureux et à de nouvelles constructions , selon le gouvernement provincial.

Pour éviter que les propriétaires ne soient trop touchés par cette hausse, le gouvernement demande aux municipalités de mettre la main à la pâte et de revoir à la baisse leur taux d’imposition.

Les gouvernements locaux vont devoir prendre en considération ces augmentations de l’évaluation lorsqu’ils établiront leurs taux d’imposition foncière pour l’année prochaine , a dit la ministre de Service Nouveau-Brunswick, Mary Wilson, par voie de communiqué.

Dans un autre communiqué du gouvernement, on peut lire que le ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, invite les municipalités à essayer d’ajuster leurs taux d’imposition foncière dans la mesure du possible .

Il indique aussi que vu les effets de l’inflation au Nouveau-Brunswick, il est important que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour alléger ce fardeau financier.

On va le prendre en considération , dit le maire de Dieppe

Baisser le taux d'imposition foncier pour compenser la hausse des évaluations, c'est justement ce qu'ont fait certaines municipalités, dont Dieppe et Moncton, en 2022.

On a baissé notre taux de taxes de neuf cents cette année. Cette année, on a eu le message du ministre via les médias que l'on devrait considérer baisser les taxes encore une fois. Je pense qu’on va le prendre en considération , indique le maire de Dieppe Yvon Lapierre.

Il ne veut pas trop s'avancer sur la question et affirme que le taux de taxation pour 2023 fera l'objet de discussions au cours des prochaines semaines.

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, dit qu'il est prêt à évaluer la possibilité de revoir à la baisse le taux d'imposition. La décision sera prise par le conseil municipal au cours des prochaines semaines. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Il explique que plusieurs facteurs vont peser dans la balance, dont les coûts liés à la réforme municipale, l'entretien des infrastructures et l'offre de services.

On va voir où ça va nous mener. Je comprends la pression des citoyens. Mais les citoyens de Dieppe, en général, veulent que l'on continue à développer notre communauté, à faire grandir notre communauté. Et bien il y a un frais associé à ces choses-là , dit-il en entrevue avec Radio-Canada Acadie.

En attendant le dénouement de ces discussions au conseil municipal, le maire invite les Dieppois qui trouvent que l'évaluation foncière de leur maison est déraisonnable de l’imiter.

Je leur dirais de faire exactement comme on va faire chez nous, c’est-à-dire que l'on va aller en appel de l’augmentation. [...] Moi, comme résident de Dieppe, je vais aller en appel. Ce n’est pas la première fois et ce ne sera sans doute pas la dernière fois , dit-il.

Yvon Lapierre explique que l’évaluation de sa maison a fait un bond de 10 %. Il voit mal ce qui pourrait expliquer cette augmentation, puisqu’il n’a pas fait de travaux de rénovation et que très peu de maisons ont été vendues dans sa rue.

La province a décidé un chiffre qui vient on ne sait pas nécessairement d’où. Ça aurait pu être 5 %, ça aurait pu être 15 %. Ils ont décidé 10 %. Je me l’explique difficilement.