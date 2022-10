Tammy Frick dirigera l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision

C'est une belle aventure que conclut Mme Frick, a-t-elle confié à l'émission Jonction 11-17, qui lui a permis de poursuivre son engagement à soutenir le contenu canadien .

Passer à l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est [donc] une façon de faire ça avec un organisme national , affirme-t-elle.

L'organisme responsable des Prix Gémeaux et Écrans canadiens fait déjà beaucoup de bien pour toute l'industrie de la production au-delà des films et de la télévision , évalue Mme Frick, ajoutant qu'elle a très hâte de commencer [son nouveau mandat] et voir ce qu'on peut faire de plus .

« L'Académie a plusieurs programmes qui soutiennent le développement des talents canadiens. Je suis très encouragée par ça. » — Une citation de Tammy Frick, nouvelle directrice générale de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision

Une industrie qui a vraiment changé dans le Nord de l'Ontario

Bien qu'elle s'apprête à tourner une page de sa carrière professionnelle, Tammy Frick est tout de même admirative du chemin parcouru par le Cinéfest.

La première édition du festival qu'elle a organisé comptait 15 films et attiré 3000 spectateurs, se souvient-elle, tandis que la plus récente édition a accueilli 86 productions cinématographiques.

Le festival a [joué un grand rôle] dans l'industrie dans le Nord de l'Ontario en attirant de plus en plus de cinéastes, observe Mme Frick.

« Ça grandit beaucoup. C'est une industrie qui a vraiment changé depuis les 15 dernières années » — Une citation de Tammy Frick, directrice générale sortante de Cinéfest Sudbury

Le festival du film Cinéfest Sudbury est vieux de 34 ans. Photo : Radio-Canada / Caroline Bourdua

Elle accueille avec enthousiasme le développement d'infrastructures de plus en plus modernes dans la région, comme les studios de cinéma et croit que les retombées du secteur seront de plus en plus significatives.

« On va avoir plus de films et de séries télévisées qui vont s'établir dans le Nord de l'Ontario. J'en suis certaine. » — Une citation de Tammy Frick, directrice générale sortante de Cinéfest Sudbury

Mme Frick devra aussi quitter ses fonctions de directrice générale associée de l'organisme Industries culturelles de l'Ontario Nord, qui fait la promotion de la musique et du cinéma dans le Nord de l'Ontario (ICON).