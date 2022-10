Coût de la vie : Terre-Neuve-et-Labrador enverra 500 $ à près de 400 000 personnes

Ce chèque ou versement unique sera envoyé d’ici la fin de l’année. Les personnes qui y ont droit vont le recevoir automatiquement, sans avoir besoin de faire une demande, à condition qu’ils aient fait leur plus récent rapport d’impôt.

La province se base sur le rapport d’impôt de 2021 qui était dû pour le printemps dernier. Ceux qui ne l’ont pas fait ont jusqu’au 31 décembre de cette année pour l’envoyer à Revenu Canada s’ils veulent conserver leur droit d’obtenir ce paiement.

Les Terre-Neuviens et Labradoriens admissibles à ce paiement unique sont ceux qui ont gagné 125 000 $ ou moins durant l’année 2021, et qui seront âgés de 18 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2022.

La province se base sur le revenu ajusté qui correspond généralement à la ligne 23600 de la déclaration d’impôt.

Ceux dont le revenu ajusté est de moins de 100 000 $ par année recevront un paiement de 500 $.

Ceux qui ont gagné de 100 000 $ à 125 000 $ en 2021 vont recevoir une somme allant de 250 $ à 500 $.

Selon le gouvernement, ce versement pourra être offert à environ 392 000 résidents de la province. Terre-Neuve-et-Labrador compte 525 972 habitants, selon les plus récentes estimations partagées à la fin septembre par Statistique Canada.

Selon le ministère provincial des Finances, le coût de cette initiative est estimé à 194 millions de dollars, ce qui est à peu de chose près la somme totale qui sortirait des coffres de la province si chacun des résidents admissibles obtenait la somme maximale.

Siobhán Coady, la ministre des Finances, affirme que cette annonce fait partie d’un ensemble de mesures en réaction à la hausse du coût de la vie.

Le mois dernier, la province avait annoncé que les familles dont le revenu ajusté en 2021 était de 150 000 $ ou moins pourraient demander une remise pouvant aller jusqu'à 500 $, s'ils ont des factures prouvant qu'ils ont acheté au moins 250 litres d'huile à fournaise entre le 1er octobre 2021 et le 30 novembre de cette année.