Plus de soutien financier pour les enfants des réfugiés ukrainiens en Saskatchewan

Les enfants de ces nouveaux arrivants qui sont en âge de scolarité pourront aussi bénéficier d'une éducation gratuite de la maternelle à la 12e année.

Ces changements ont été faits par le ministère de l’Éducation dans le cadre du programme d'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU)  (Nouvelle fenêtre) , qui permet aux citoyens ukrainiens de travailler, d'étudier et de rester au Canada en leur donnant un statut temporaire gratuit.

Plus de 400 étudiants sont inscrits à ce programme en Saskatchewan.

Le ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan, se dit fier de pouvoir venir en aide aux réfugiés ukrainiens.

« Offrir une éducation sans frais de scolarité à ces élèves est une étape essentielle pour que ces nouveaux arrivants puissent s'installer aussi facilement et confortablement que possible. » — Une citation de Dustin Duncan, ministre de l’Éducation de la Saskatchewan

Les familles ukrainiennes qui viennent de s’installer en Saskatchewan et qui ont des enfants de moins de 18 ans pourront aussi bénéficier des prestations provinciales pour enfants dans le cadre du Programme saskatchewanais de soutien du revenu (SIS) et la Prestation d'invalidité de la Saskatchewan (SAID).

Selon le ministère des Services Sociaux, Gene Makowsky, ce soutien financier permettra à ces familles de prendre soin des leurs pendant cette période difficile de leurs vies.

Gene Makowsky s’est aussi dit déçu qu’Ottawa n’ait pas élargi les critères d’admissibilité des prestations pour enfant au niveau fédéral afin d’inclure familles ukrainniens qui sont récemment arrivés au Canada.