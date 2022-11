Dans l’atelier du portraitiste du Temple de la renommée du hockey

Chaque personne reçoit une bague et un veston du Temple. Leur portrait rejoint aussi ceux de Jean Béliveau, Gordie Howe, Wayne Gretzky et quelques 400 autres grands noms du hockey dans le Grand Hall, où trône la Coupe Stanley. C'est l'honneur ultime.

Ces portraits sont admirés par plus de 300 000 visiteurs tous les ans. Beaucoup l'ignorent cependant, puisqu'ils sont tous imprimés sur le verre, mais chacun d'eux a été dessiné à la main.

Paul Riley immortalise, depuis 2009, chaque personne intronisée au Panthéon du hockey à petits traits de crayon de fusain.

C'est un rêve devenu réalité , raconte-t-il.

Ça me le fait encore aujourd'hui. Quand je monte les marches du Grand Hall, je sens mon cœur sauter un battement puisque j'entre là – et ça a vraiment tout l'air d'un temple – et de savoir que mon travail s'y retrouve, c'est excitant. Ça me rend très humble aussi.

Chaque portrait demande environ deux jours de travail à Paul Riley. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Cet artiste d'Aurora, en banlieue de Toronto, amateur de hockey de longue date, chérit chaque occasion qui lui est présentée de dessiner les plus grands des grands.

Il a à ce jour signé plus d'une cinquantaine de portraits dont ceux des six membres de la cuvée 2022, soit Roberto Luongo, Daniel Alfredsson, les jumeaux Henrik et Daniel Sedin, Riikka Sallinen et Herbert Carnegie.

Beaucoup de gens voient mon travail, mais personne ne sait qui je suis. Et je trouve ça plutôt merveilleux. Je peux aller au Temple et écouter ce que disent les gens de mes portraits , dit-il en riant.

Plus de 400 portraits de membres du Temple de la renommée sont exposés dans le Grand Hall, tous dessinés à la main. Photo : Radio-Canada

Riley est la deuxième personne de l'histoire à occuper ce poste. Celle qui l'a précédé, Irma Coucill, a dessiné tous les portraits exposés au Temple de 1958 jusqu'à ce qu'elle lui cède sa place à l'âge vénérable de 95 ans.

J'ai vu le travail qu'elle a fait et elle a mis la barre très haute. Si je peux m'en approcher chaque fois que je termine un portrait, alors je frappe un coup de circuit , dit-il.

Chaque portrait lui prend environ deux jours à dessiner, après qu'il en ait fait un croquis rapide sur sa tablette et que la personne en question ait approuvé la photo dont il doit s'inspirer. C'est un processus qui prend du temps, mais dont le principal intéressé ne se plaint pas de passer dans son atelier.

C'est le meilleur métier du monde. Je ne pourrais pas demander mieux ! précise-t-il.

Paul Riley a dessiné le portrait de toutes les femmes intronisées au Temple de la renommée du hockey, dont Riikka Sallinen cette année. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Paul Riley se dit particulièrement fier d'une chose, c'est qu'il a dessiné le portrait de chacune des femmes à avoir obtenu une place dans le Temple de la renommée.

Ça aurait dû commencer bien avant moi. Les premières femmes n'ont été intronisées qu'en 2009, mais d'être capable de toutes les dessiner, j'en suis très, très fier , souligne-t-il.

Il estime que ses meilleurs portraits sont ceux de Vaclav Nedomansky, intronisé en 2019, et des frères Sedin, admis cette année. Ces derniers lui ont d'ailleurs posé un gros défi puisqu'ils sont des jumeaux identiques.

On a beaucoup blagué à leur sujet! Au début, je disais que c'était génial parce que je n'allais avoir qu'un seul dessin à faire et puis je n'aurai qu'à renverser l'image et dire que c'est l'autre frère. Tout le monde riait un peu nerveusement , raconte-t-il.

Il y a des différences subtiles dans mes portraits d'eux. L'un d'eux a les cheveux plus fournis. Henrik a aussi une lèvre plus épaisse. Je crois qu'il a dû prendre un coup de bâton ou une rondelle à cet endroit. Et puis, l'un d'eux fait directement face à la caméra et l'autre est un peu de biais. Dans tous les cas, leur nom sera sur la plaque! précise-t-il en riant.

Paul Riley met deux jours à compléter un portrait et n'hésite pas à le jeter à la poubelle s'il n'en est pas satisfait. Photo : Radio-Canada

Le portrait qu'il a fait du défunt entraîneur des Maple Leafs de Toronto, Pat Quinn, l'enchante aussi tout particulièrement.

Toute reconnaissance ou louange que je reçois est fantastique, mais dans le cas de Pat Quinn, ça m'a particulièrement touché parce que j'ai fait ce portrait à titre posthume , dit-il.

Il est décédé l'année avant d'entrer au Temple et je voulais faire quelque chose de vraiment spécial pour lui. J'ai demandé à sa femme s'il avait une cravate préférée et si vous observez de près son portrait, vous remarquerez qu'il porte une cravate de Hockey Canada. Sa femme a vu le portrait lorsqu'il a été exposé et on m'a dit qu'elle a pleuré. Elle en était si heureuse. Quand j'entends des choses comme ça, ça m'émeut. C'est tout ce que je peux demander que les gens voient mes portraits et se disent ''ah oui, c'est exactement comme il était''.

L'artiste de 64 ans espère pouvoir dessiner les portraits des membres du Temple de la renommée pour des décennies encore, mais quand vient le temps de songer aux prochains joueurs qu'il aimerait dessiner, il n'hésite pas une seconde.