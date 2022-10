Marina Orsini, Sylvie Drapeau et Perrine Leblanc au prochain Salon du livre de Rimouski

L’organisation cherche particulièrement, cette année, à attirer un très large public, et ce souhait transparaît notamment dans le choix des invités d'honneur.

Parmi eux, on compte des auteurs de différents genres, mais aussi des personnalités populaires, comme Marina Orsini et Marthe Laverdière. Pour toucher d’autres publics, on s’ouvre , mentionne le directeur général du Salon du livre, Robin Doucet.

Les invités d’honneur Mélikah Abdelmoumen , éditrice et rédactrice de Lettres québécoises, autrice (Baldwin, Styron et moi)

, éditrice et rédactrice de Lettres québécoises, autrice (Baldwin, Styron et moi) Sylvie Drapeau , comédienne et autrice (Le Jeu de l'oiseau)

, comédienne et autrice (Le Jeu de l'oiseau) Perrine Leblanc , autrice (Gens du Nord)

, autrice (Gens du Nord) Marina Orsini , comédienne, animatrice et autrice (Gourmande! Mes recettes de famille)

, comédienne, animatrice et autrice (Gourmande! Mes recettes de famille) Marie Hélène Voyer , professeure et autrice (Mouron des champs, L’Habitude des ruines)

, professeure et autrice (Mouron des champs, L’Habitude des ruines) Rachel Leclerc , poète et autrice (La Chambre des saisons)

, poète et autrice (La Chambre des saisons) Christian Quesnel , bédéiste (La Cité oblique)

, bédéiste (La Cité oblique) Tristan Demers, animateur et bédéiste (Gargouille)

Robin Doucet, directeur général du Salon du livre de Rimouski Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Le Salon du livre de Rimouski a également annoncé, en conférence de presse, que l’accès au salon allait être gratuit les jeudi 3 et vendredi 4 novembre.

L’organisation du Salon du livre de Rimouski en a également profité pour annoncer les deux finalistes pour le prix Jovette Bernier, qui vise à encourager les auteurs du Bas-Saint-Laurent : Marie-Hélène Voyer (pour Mouron des champs et L'habitude des ruines) et Marcel Méthot (pour Le choix du bon outil repose sur des considérations de nature émotive).

Le lauréat sera révélé le 20 octobre.

La direction s’attend également à tenir un salon ordinaire , loin des mesures sanitaires.

D’après les informations de Perrine Bullant