L’École Brébeuf et le CPE Jeunestrie évacués à Sherbrooke en raison d’une fuite de gaz

L'École Brébeuf, située sur la rue Albert-Skinner, et le CPE Jeunestrie, qui a pignon sur la rue Albert-Skinner, sont évacués à Sherbrooke en raison d'une fuite de gaz à l'intersection des rues Albert-Skinner et Calixa-Lavallée. Cinq maisons ont également été évacuées, même si aucune présence de CO 2 n'a été détectée dans les domiciles.

Selon la Ville, ce sont des travaux d'excavation effectués dans le secteur qui ont abîmé une conduite de gaz.

Même si les pompiers ne recommandaient pas de sortir les élèves du secteur, la direction a tout de même procédé à une évacuation de manière préventive. Les 365 élèves ont été redirigés à l'École Montcalm.

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke demande aux parents devant récupérer les élèves marcheurs, du service de garde et ceux en sortie scolaire de le faire à cette école. Les élèves transportés en autobus pourront être véhiculés comme à l'habitude à partir du débarcadère de l'École Montcalm.

Quant aux enfants de la garderie, le CPE a demandé aux parents de venir les récupérer.

Hydro-Sherbrooke a dû rapidement procéder à une coupure de courant préventive dans le quadrilatère formé par les rues Morris et King Ouest, et les boulevards de Portland et Jacques-Cartier. Celle-ci a pu être circonscrite à la rue Fraser, un secteur touchant environ 250 demeures, une trentaine de minutes plus tard.

Un quartier frappé par plusieurs problèmes lors de travaux

Les résidents de ce quartier ont vécu plusieurs problèmes en lien avec des travaux au cours des dernières semaines. Des résidences de la rue Albert-Skinner ont dû être évacuées à deux reprises en raison de la présence de monoxyde de carbone causée par du dynamitage.