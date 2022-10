Nouvelles fermetures de la route 157 à Trois-Rivières

Cette portion de la route 157 sera fermée à partir de mercredi à 21 h jusqu'à 6 h ainsi que durant le long week-end de l‘Action de grâce du vendredi 7 octobre à 21 h au mardi 11 h octobre à 5 h.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’entrepreneur procédera à un deuxième essai en vue du glissement final du tablier, une lourde structure de 430 tonnes.

Le premier essai n’a pas été aussi concluant que ce qu’on souhaitait , a rappelé la porte-parole pour la Mauricie et le Centre-du-Québec du ministère des Transports du Québec (MTQ), en entrevue à Toujours le matin.

L’équipe va donc à nouveau tenter de soulever le tablier, d'effectuer un léger déplacement latéral et de le replacer. Il s’agit d’un projet innovant , d’une nouvelle méthode utilisée seulement deux fois au ministère des Transports, affirme Roxanne Pellerin.

Si le deuxième essai est concluant, le glissement final aura lieu durant la fin de semaine.

Chemins de détour

En direction sud : via les rues Berlinguet, des Érables, Dessureault, Saint-Maurice et des Prairies, l’autoroute 40, direction ouest et la sortie no 203 Ouest vers le boulevard Thibeau.

En direction nord : via l’autoroute 40, direction ouest, la sortie 202, la rue Barkoff et le boulevard des Estacades vers la rue Thibeau.

À la suite de ces interventions, la circulation sera rétablie sur la route 157 à raison d’une voie par direction. La bretelle d’accès de la route 157 sud à l’autoroute 40, direction est demeurera également fermée jusqu’à la fin des travaux.

Source : MTQ