Plus de femmes à l’Assemblée nationale : l’Est-du-Québec suit la tendance

Les électeurs de la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata ont élu une femme pour la toute première fois lundi. Amélie Dionne, la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ), a remporté les suffrages.

Dans cette circonscription, quatre des six candidats étaient des femmes.

Pour Amélie Dionne, cette élection est l'aboutissement de plusieurs mois d'efforts.

Je vais sûrement être sur un nuage pour les prochains jours pour réaliser ça. Je suis vraiment fière et heureuse. Et j'ai déjà hâte de travailler pour les gens de la région , affirme la candidate élue.

La candidate de la CAQ Amélie Dionne est la première femme élue dans la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Dans l'Est-du-Québec, trois autres candidates de la CAQ ont été élues lundi, soit Maïté Blanchette Vézina dans Rimouski, Catherine Blouin dans Bonaventure et Kateri Champagne Jourdain dans Duplessis. Mme Champagne Jourdain est aussi la première femme innue à faire son entrée à l'Assemblée nationale.

« On a marqué l'histoire du comté, mais on a aussi marqué l'histoire du Québec. Et c'est ça qui est important. » — Une citation de Kateri Champagne Jourdain, candidate élue dans Duplessis

Malgré la hausse du nombre de candidates élues au Québec, le nombre de femmes députées est resté sensiblement le même dans l'Est-du-Québec par rapport aux résultats des élections de 2018, passant de trois à quatre députées sur un total de neuf.

Par contre, lors des quatre dernières élections générales, le nombre de femmes députées s'est accru dans l'est de la province.

Nombre de femmes élues dans l’Est-du-Québec depuis 2012 Nombre de femmes élues dans l’Est-du-Québec depuis 2012 Élections provinciales Nombre de femmes élues dans l'Est-du-Québec 2008 3 élues/10 circonscriptions 2012 2 élues/9 circonscriptions 2014 1 élue/9 circonscriptions 2018 3 élues/9 circonscriptions 2022 4 élues/9 circonscriptions

Plus de femmes à des postes décisionnels

Mairesse de Rivière-du-Loup de 2017 à 2021 et conseillère municipale pendant 12 ans, Sylvie Vignet salue la victoire de ces femmes aux élections provinciales.

L'ex-mairesse de Rivière-du-Loup Sylvie Vignet encourage les femmes non seulement à se lancer en politique mais aussi à proposer leur candidature à des postes de pouvoir dans des entreprises ou à des conseils d'administration (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Mme Vignet a fait partie du groupe Femmes, politique et démocratie , un organisme sans but lucratif et non partisan qui promeut une plus grande participation des femmes à la vie politique et citoyenne.

Elle espère que les députées provinciales ainsi que les mairesses comme Valérie Plante à Montréal ou Catherine Fournier à Longueuil donneront l'envie à d'autres femmes de s'engager en politique.

« Mais ce n'est pas juste de la politique! il faut inciter des femmes à se présenter à des conseils d'administration et à occuper des postes de présidence! Et là, il y en a de plus en plus! » — Une citation de Sylvie Vignet, ex-mairesse de Rivière-du-Loup

Même si la parité hommes-femmes n'est pas encore atteinte, Sylvie Vignet est d'avis que beaucoup de chemin a été parcouru depuis l'élection de Claire Kirkland-Casgrain en 1961, qui a été la première femme élue à l'Assemblée nationale du Québec.

Mme Kirkland-Casgrain avait été élue dans la circonscription de Jacques-Cartier, située dans l'ouest de l'île de Montréal.

