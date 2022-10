Des discussions pour aider les aînés à mieux maîtriser les outils numériques

L'un des objectifs principaux de la rencontre visait à discuter des solutions potentielles pour répondre aux besoins des aînés en matière d’outils numériques. Aujourd’hui, on s’intéresse aux initiatives numériques pour et par les aînés. On a un panel de chercheurs qui se fait en cocréation avec les aînés pour répondre à des problématiques particulières et amener des solutions , explique Johanne Queenton, professeure à l'Université de Sherbrooke et membre du Centre de recherche sur le vieillissement.

Au micro de notre émission Par ici l’info, la semaine dernière, Nathalie Delli-Colli, professeure en travail social à l'Université de Sherbrooke et l'une des panélistes, expliquait que le numérique est totalement à l'ordre du jour chez les aînés. Après la pandémie, les aînés ont encore plus utilisé les sites web et les plateformes. Dans le projet que je mène, c’est pour soutenir la réflexion autour du milieu de vie. Les trucs et astuces, il faut rendre ça disponible sur le web. On est parti avec eux sur le développement d’un site web , a-t-elle indiqué.

Garder le contact humain

Pauline Dumoulin, représentante des aînés lors de la table ronde, est préposée aux bénéficiaires. Elle était présente pour parler des défis que représentent les outils numériques pour les aînés. J’en utilise. Je n'ai pas eu le choix de m’adapter. Zoom, Messenger, Facebook... Je suis bonne dans Word, mais je ne peux pas dire que je suis performante en ordi. J’ai des fois besoin de mon voisin [pour m’aider] , explique-t-elle.

Je trouve qu’on ne se met pas dans la peau de ceux qui n’en ont pas. Des téléphones intelligents, ce n’est pas tout le monde qui en a et ce n'est pas tout le monde qui en veut non plus. Maintenant, le fédéral envoie tout sur ordi. Il y en a qui ont manqué leurs impôts, d’autres ont manqué des crédits d’impôt. Juste prendre des rendez-vous médicaux, ce n’est pas évident , poursuit-elle.

« Il ne faut pas penser qu’au tout numérique. Il faut rester aussi au présentiel avec du contact humain. » — Une citation de Pauline Dumoulin, représentante des aînés lors du panel

Pauline Dumoulin, représentante des aînés lors du panel, est préposée aux bénéficiaires. Photo : Radio-Canada / John Sébastien NAIS

Pour elle, le contact humain est très important, notamment pour éviter l’isolement. Avec le tout numérique, on n’est plus obligé de sortir. Ça crée des problématiques comme la dépression ou encore l’angoisse.

Les initiatives comme celles de ce mercredi sont une très bonne chose selon elle. Ça permet de montrer les côtés positifs des sites web et comment [on peut les utiliser] , conclut-elle.

En 2021, 85 % des aînés québécois âgés de 65 ans et plus étaient branchés à Internet à la maison et 80 % d’entre eux possédaient un ordinateur, selon les chiffres de l’Académie de transformation numérique, créée conjointement par le gouvernement du Québec et l’Université Laval.

Plusieurs projets présentés

En plus des défis numériques, plusieurs projets ont été présentés ce mercredi, notamment concernant la nutrition des aînés, leur milieu de vie ainsi que d'échanges de service via le réseau d’échange de services et de troc, l’Accorderie.