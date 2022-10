Le Marché de Noël allemand ne sera pas présent sur la Place de l’Hôtel-de-Ville

Les organisateurs ont été informés de la situation il y a un an et ont eu par la suite des suivis concernant l’avancée des travaux.

Le chantier de la Place de l'Hôtel-de-Ville. Photo : Radio-Canada/Philippe Kirouac

Le Bureau des grands événements, de façon à être prévisible, a tenu des rencontres avec les promoteurs dès 2021 pour les informer du chantier et des impacts qu'il pourrait avoir notamment sur le Marché de Noël , assure la conseillère municipale responsable des grands événements à la Ville de Québec, Catherine Vallières-Roland.

Autant de kiosques

La présidente du Marché de Noël allemand salue la collaboration de la Ville de Québec. Britta Kröger soutient qu’il y aura comme à l’habitude une centaine de kiosques.

Les sites de place D’Youville, des jardins de l’Hôtel-de-Ville, de la place d’Armes et de la rue Sainte-Anne vont demeurer.

Les organisateurs tentent toujours de trouver un autre endroit pour remplacer la Place de l’Hôtel-de-Ville.

On aura le même nombre de cabanes. Il n'y a absolument rien qui change. Il y a plusieurs solutions qui sont à l'étude, notamment vraiment à proximité , explique Britta Kröger.

Travaux profitables

Les travaux de réaménagement de la Place, un projet de 10 millions $ échelonné sur deux ans, devraient se terminer l’été prochain.

Britta Kröger est convaincue qu’au final, cela va profiter au Marché de Noël allemand.

L'année prochaine, la Place va être superbe et même pour nous, les travaux qu'ils font vont vraiment améliorer l'expérience. On est très contents. Parfois, il faut faire de petits sacrifices. On pourra avoir plus de kiosques , souligne-t-elle.

La présidente promet qu’il y aura des nouveautés pour souligner le 15e anniversaire de l’événement. Elles seront annoncées en novembre.

Caravane du Marché

La Caravane du Marché de Noël, lancée comme un projet pilote l’an dernier, sera lancée officiellement cette année.

En partenariat avec la Joujouthèque Basse-Ville, un camion visitera entre autres des écoles et des locaux de la DPJ de la grande région de Québec afin de distribuer des jouets aux enfants démunis.

On pense atteindre environ 1500 enfants avec ces dons de jeux. Il y a des ateliers de bricolage qui se font, mais aussi des ateliers un peu philosophiques de réflexion, de pensée critique sur ce que c'est Noël, la générosité , explique Britta Kröger.

Les enfants pourront aussi inscrire leurs vœux sur des bouts de papier d’aluminium. Ils seront accrochés dans l’arbre de Noël dans les jardins de l’Hôtel-de-Ville.

Une campagne de sociofinancement est en cours afin d’amasser 20 000 $ pour aider à l’organisation de la Caravane.

En 2019, le Marché de Noël allemand de Québec a enregistré plus de 700 000 entrées.