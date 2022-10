Regina en quête d’une nouvelle image sans le panneau « I love Regina »

D’après les documents et les courriels obtenus par CBC, c’est l’administration municipale de la Ville de Regina qui a poussé pour le retrait du panneau, mais ne ressentait pas le besoin d’informer le public de cette décision.

Le panneau I love Regina a été installé devant l’Hôtel de Ville de Regina en 2004 et avait pour but de changer les attitudes des Réginois afin de mettre l’emphase sur la communauté et d’améliorer l’image de la Ville, selon son site web.

Le retrait du panneau est arrivé quelques mois avant le 20e anniversaire du logo qui a été imaginé par l’ancien maire de Regina, Pat Fiacco.

Ce dernier s’était inspiré de la campagne publicitaire I Love New York .

Des plantes ont été placées à la place où se trouvait le panneau pour l’instant.

Selon l’administration de la Ville de Regina, des discussions sont en cours pour déterminer l’avenir de cet emplacement.

D'après les informations d'Alexander Quon