Les entreprises invitées à innover dans la formation de la main-d’oeuvre

L’événement aura lieu le 16 novembre prochain au Musée de la Pulperie dans le but d’aider les gestionnaires à faire face aux défis entourant la formation du personnel.

Cette mobilisation vise à faciliter la transition du retour aux études pour une requalification ou un rehaussement de compétences , explique le recteur de l’ UQAC , Ghislain Samson.

Différents thèmes seront abordés à travers des ateliers sur l'automatisation, le développement durable, l'attraction et la rétention des employés ainsi que le transfert des compétences.

Les cinq établissements d’enseignement post-secondaires en profiteront pour présenter de nouvelles techniques de formation de la main-d'œuvre.

Souvent quand on va aller dans une formation, ça va être magistral. Dans la formule de notre camp, on va démontrer différents modèles pédagogiques qui mettent toujours en action le participant. Donc, il sera en mesure de vivre l’expérience et il va retenir pas mal plus de sa participation au colloque , mentionne le directeur du service Entreprises et collectivités du Collège d’Alma, Sébastien Renaud.

Plusieurs experts seront également sur place pour alimenter les discussions dont le chef Louis-François Marcotte. Il expliquera notamment comment il intègre dans son restaurant des employés vivant avec le trouble du spectre de l'autisme.

Avec la collaboration de Louis Martineau