Velma est officiellement lesbienne dans le nouveau film Trick or Treat Scooby-Doo!

Après des années de sous-entendus, l’orientation sexuelle de la spécialiste des phénomènes paranormaux Velma a été confirmée dans Trick or Treat Scooby-Doo!, un film d’animation lancé en ligne.

Des extraits du film, devenus viraux sur Twitter, montrent le personnage à lunettes rougir et restée sans voix devant une costumière du nom de Coco Diablo.

L’homosexualité de Velma était connue des adeptes et des responsables de la création de Scooby-Doo depuis déjà plusieurs années. Par le passé, le réalisateur James Gunn, qui a écrit les films Scooby-Doo et Scooby-Doo 2: Monstres en liberté (Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed) , et Tony Cervone, qui a supervisé la production de la série Scooby-Doo : Mystères associés (Mystery Incorporated) dans les années 2010, ont confirmé cette facette du personnage, mais n'étaient jamais parvenus à l’officialiser à l’écran.

En 2020, James Gunn a déclaré dans un gazouillis qu’il avait essayé de rendre Velma lesbienne dans ses adaptations en prise de vue réelle. En 2001, Velma était explicitement gay dans mon scénario initial [de Scooby-Doo], a-t-il écrit. Mais le studio n’a cessé de l’atténuer, [l’orientation sexuelle] devenant ambiguë dans la version tournée, absente dans la version diffusée et finalement hétérosexuelle dans [Scooby-Doo 2: Monstres en liberté].

Cette même année, durant le mois de la Fierté, Tony Cervone a publié un message sur Instagram, affirmant que Velma n’était pas bisexuelle, mais bien lesbienne.

Diffusé à partir de la mi-octobre sur HBO Max aux États-Unis, Trick or Treat Scooby-Doo! peut aussi être acheté ou loué en ligne.