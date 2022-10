Les Huskies décrochent la bannière de Mike Ribeiro des hauteurs de l’aréna Glencore

Gilles Bérubé, directeur opérationnel des Huskies, explique que l'organisation a pris la décision de retirer la bannière jusqu'à nouvel ordre en réponse aux accusations d'agression sexuelle qui pèsent actuellement contre l'ancien joueur vedette de l'équipe de hockey junior majeur.

« On le fait de façon préventive, on n’est pas juges là-dedans, on est seulement observateurs. On voulait être sûrs de ne pas être obligés de l'enlever en plein milieu de la saison. C’est par mesure préventive, donc s’il n’y a pas de suites à ça, on espère remettre la banderole le plus tôt possible. »