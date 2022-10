Danielle Smith est-elle déjà première ministre de l’Alberta?

Dans notre système parlementaire, les citoyens élisent les députés, mais pas les premiers ministres.

L'élection de Danielle Smith comme chef du PCU lui permet d'également accéder à la fonction de première ministre.

Le premier ministre actuel Jason Kenney devra contacter la lieutenante-gouverneure de l'Alberta pour lui communiquer son intention de démissionner et lui indiquer qui sera son successeur. Cette rencontre a habituellement lieu rapidement après la sélection d’un nouveau chef ou après une élection générale.

À ce moment, Danielle Smith pourra être identifiée comme première ministre désignée, un titre qui n'en est toutefois pas un officiel.

Elle utilisera la période de transition entre le moment où elle est désignée et celui où elle est assermentée pour recruter ses collaborateurs, se mettre au courant des enjeux de la province et choisir son cabinet.

Pendant ce temps, le premier ministre Jason Kenney restera en poste avec tous les pouvoirs de son bureau. Il démissionnera au même moment où Danielle Smith sera assermentée, garantissant ainsi la continuité du gouvernement.

Cette transition pourrait être assez rapide si l’on se fie aux précédents historiques en Alberta.

Par exemple, Alison Redford a été élue cheffe du Parti progressiste-conservateur de l’Alberta dans la soirée du samedi 1er octobre 2011 et a été assermentée première ministre le vendredi 7 octobre. Elle avait également choisi son cabinet le mercredi suivant.

Première ministre, mais pas députée?

Danielle Smith a été élue cheffe du PCU , mais n'est pas députée. Une réalité qui ne l'empêchera pas de pouvoir devenir première ministre.

La position relève de l’exécutif et non du législatif même si dans l’usage les premiers ministres et membres du cabinet sont aussi des législateurs.

Ce ne sera pas la première fois qu’un premier ministre ou un ministre accède à ce genre de poste sans être député.

En Colombie-Britannique, les libéraux de la première ministre Christy Clark avaient remporté une majorité de sièges aux élections de mai 2013, mais elle avait elle-même perdu son siège dans sa circonscription. Elle a continué à gouverner et a finalement été élue dans une élection partielle.

En 2014, Jim Prentice avait remporté la course à la direction du Parti progressiste-conservateur, mais n'était pas député. Assermenté le 15 septembre comme premier ministre, il a gouverné pendant plus d'un mois avant de remporter un siège dans la circonscription de Calgary-Foothills le 27 octobre.

En conférence de presse lundi, Danielle Smith a exprimé son intention de se présenter dans une élection partielle assez rapidement. Elle avait auparavant mentionné son désir d'être candidate dans la circonscription de Livingstone-Macleod, où elle réside.