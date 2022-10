Prix de l’essence : des automobilistes abandonnent leurs voitures pour des vélos

À l’occasion de l'événement Go by Bike Week en Colombie-Britannique qui encourage les gens à utiliser leurs vélos, des organisations espèrent que davantage de citoyens utiliseront le vélo comme mode de transport principal, comme beaucoup l’ont fait dernièrement en raison du prix élevé de l’essence.

Près de 5000 cyclistes vont participer à Go by Bike Week, affirme Kate Shen, la gestionnaire d’événements pour HUB Cycling.

L’organisation à but non lucratif, qui existe depuis 20 ans, dit avoir vu les infrastructures pour les cyclistes tripler dans la région de Vancouver.

De plus en plus de personnes choisissent de se déplacer à vélo dans la région de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Kevin Custodio, qui travaille comme physiothérapeute à l'hôpital Royal Columbian à New Westminster, participe Go by Bike Week.

Je prends mon vélo tous les jours, peu importe le temps. J’ai vendu ma voiture, alors je conduis mon vélo.

« Ce n’est pas facile, parfois il pleut et c’est difficile, c’est difficile de faire de l’exercice avant et après le travail, surtout après un long quart de travail. » — Une citation de Kevin Custodio, physiothérapeute et cycliste

Les cyclistes comme Kevin sont de plus en plus nombreux, selon l’organisme HUB Cycling.

Avec la hausse du prix de l’essence et avec les infrastructures pour vélos qui sont meilleures et plus sécuritaires, nous voyons davantage de personnes qui choisissent la bicyclette comme moyen de transport ou pour une partie de leur route , précise Kate Shen.

Pour les cyclistes en herbe, les experts recommandent de se familiariser avec les routes et pistes cyclables et de participer à des ateliers en personne ou en ligne sur la sécurité à vélo ou encore sur la conduite d’un vélo lors d'intempéries.

Essor de l'utilisation des vélos électriques

Certains des participants à Go by Bike Week se déplacent en vélo électrique, une tendance en vogue.

« Nous voyons plus d’intérêt pour les vélos électriques; des personnes qui remplacent leur voiture par un vélo électrique et d’autres qui doivent transporter des objets lourds. Les vélos électriques les aident à [les] transporter sans effort. » — Une citation de Kate Shen, gestionnaire d’événements, HUB Cycling

Ces vélos électriques sont prisés non seulement des cyclistes, mais aussi des voleurs, raconte James Pradhan, bénévole pour la police de New Westminster, présent à un kiosque de Go by Bike Week.

Il recommande d’utiliser des cadenas très solides et de faire graver un numéro de série sur le vélo pour qu’il soit plus facile à retrouver s’il est volé.

Certaines personnes qui s’arrêtent aux kiosques de l’événement ne sont ni des cyclistes d’expérience ou des propriétaires de vélos électriques. Des bénévoles leur expliquent les bienfaits du vélo et toutes les possibilités qui existent.

Nay-yar Islam qui s’est arrêté avec son fils de 18 mois dans sa poussette, confie qu’elle a fait du vélo avant d’avoir son fils et qu’elle pense s’y remettre. Pour elle, la sécurité est primordiale. Avec mon fils, je veux voir ce qui existe pour qu’il soit confortable et en sécurité , explique-t-elle.

Les vélos électriques sont prisés comme alternative à la voiture, affirme Kate Shen, de HUB Cycling. Photo : Radio-Canada

Pour les curieux, il est possible d'essayer des vélos électriques à certaines stations installées le long des pistes cyclables. Certaines compagnies permettent même aux cyclistes de louer un vélo électrique pour la période de leur choix que ce soit un jour, un mois ou même une année.

Il existe aussi des entreprises de partages de vélo, qui permettent à ceux qui le désirent d’emprunter un vélo traditionnel pour des trajets ou temps déterminés.

Qu’ils soient sur un vélo traditionnel ou électrique, à temps plein ou temps partiel et pour de longs ou petits trajets, les organisateurs de Go by Bike Week encouragent tout le monde à enfourcher un vélo et à profiter des ressources qui existent.