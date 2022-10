Canada : recul de l’excédent commercial en août, à 1,5 milliard de dollars

Ce résultat se comparait à un excédent révisé de 2,4 milliards pour le mois de juillet, un chiffre en baisse par rapport à une lecture initiale de 4,1 milliards.

Les exportations totales ont reculé de 2,9 %, à 65,4 milliards de dollars en août, cédant du terrain pour un deuxième mois d'affilée, a précisé l'agence fédérale.

Les exportations de produits énergétiques ont cédé 6 %, à 18,4 milliards, alors que les exportations de pétrole brut ont laissé 5,7 %, essentiellement en raison de la baisse des prix.

Les exportations de pétrole canadien ont diminué en août. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Deuxième mois baissier des importations

Entre-temps, les importations totales ont échappé 1,7 %, à 63,9 milliards de dollars, ce qui représentait un deuxième déclin mensuel de suite.

Les importations de véhicules automobiles et de leurs pièces ont perdu 7,1 % en août, les importations de voitures automobiles et de camions légers ayant retraité de 9,5 % et celles de moteurs et de pièces ayant cédé 7,4 %.