La FCFA réclame 300 M$ de plus pour la survie des organismes francophones hors Québec

De nombreux organismes francophones en milieu minoritaire risquent la fermeture

La Fédération des communautés francophones et acadiennes ( FCFA ) affirme que nombre d'entre eux s'approchent d'ailleurs du point de rupture.

Une étude réalisée pour le compte de la FCFA démontre en effet que la pandémie et l’inflation des derniers mois n’ont fait qu’empirer une situation qui dure depuis des années, mettant certains organismes devant des choix déchirants au niveau budgétaire.

C'est un véritable cri du coeur que lance mercredi la FCFA . La fédération réclame 300 M$ de plus du gouvernement fédéral pour assurer la survie de ces organismes essentiels dans les communautés disséminées partout au pays.

La FCFA demande au fédéral d’inclure cet investissement supplémentaire dans le prochain Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. La présidente de la FCFA , Liane Roy, s’attend à ce que le gouvernement fédéral prenne des décisions d’ici décembre. Ce plan doit être un plan de relance pour la francophonie dit-elle.

Liane Roy déclare que les organismes ont la volonté et le savoir-faire pour livrer des services, mais pas la capacité.

Ca fait deux décennies que les institutions et organismes font plus avec moins , résume la présidente.

La FCFA a mené une étude auprès de 188 organismes francophones en milieu minoritaire au Canada. Elle dresse un portrait sombre de leur réalité: personnel en nombre insuffisant et épuisé, salaires non compétitifs, difficultés de recrutement.

Ces organismes, en grande majorité, déclarent ne pas avoir le financement suffisant pour remplir leur mission. Ce vif sentiment de précarité est ressenti par des organismes francophones en milieu minoritaire de toutes les régions du pays.

Le directeur général de la FCFA insiste sur l'importance pour les communautés francophones en milieu minoritaire de recevoir un financement plus adapté à la réalité.

« Ça ne devrait pas être un sacrifice de travailler pour un organisme communautaire, où on doit choisir entre les bonnes conditions de travail, et la cause francophone. »