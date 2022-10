Le plan d’arrangement avec les créanciers de l’Université Laurentienne entériné

L’Université, qui tente d’émerger de la crise financière dans laquelle elle est plongée depuis février 2021, avait soumis en septembre son plan visant à régler sa lourde dette envers ses créanciers.

Le plan a été approuvé par 87 % des créanciers présents lors du vote, mais devait ensuite être entériné par la cour supérieure de justice, qui supervise le processus.

Le juge en chef de la Cour supérieure, Geoffrey Morawetz, a acquiescé à la demande lors d’une audience mercredi matin.

L'Université Laurentienne a supprimé, en avril 2021, 69 programmes dont 28 de langue française. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

L’Université demandait aussi que sa protection contre ses créanciers, déjà prolongée à quatre reprises, soit renouvelée jusqu’au 30 novembre, afin de bien pouvoir mener, dès cet automne, la mise en œuvre du plan d’arrangement.

Le juge Morawetz a aussi approuvé la demande, indiquant que l’Université continue d'agir de bonne foi et prudemment et que les prévisions budgétaires indiquent qu’il y a suffisamment de fonds pour permettre [à l’Université Laurentienne] de poursuivre ses activités .

Dans une déclaration, l'Université salue le pas franchi.

Grâce à cette approbation, la Laurentienne en est à quelques semaines d’un fructueux dégagement de la procédure [de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies] , peut-on y lire.

L'établissement, qui a connu des baisses de demandes d'admission significatives après avoir supprimé plusieurs dizaines de programmes, espère maintenant pouvoir rassurer [les futurs étudiants potentiels] sur le fait qu’elles pourront commencer et terminer leurs études à l'Université Laurentienne.

Des lettres secrètes bientôt rendues publiques

Le juge Morawetz a aussi accepté que des lettres que l’Université Laurentienne avait longtemps voulu garder secrètes soient finalement rendues publiques dès que la mise en œuvre du plan d'arrangement avec les créanciers aura pris fin.

Lesdites lettres, échangées entre l’Université Laurentienne et le ministère des Collèges et Universités, datent de la fin janvier 2021, juste avant que l’Université n’invoque la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

L’Université, qui estimait que leur dévoilement aurait compromis le processus de médiation avec les syndicats, avait obtenu gain de cause en cour contre ces derniers, qui voulaient avoir accès à leur contenu spécifique.

L’établissement a maintenant bon espoir qu’une fois que le plan d’arrangement sera mis en œuvre, il n’y aura plus de préjudices potentiels à la restructuration de la Laurentienne et il n’y aurait donc plus de raison de maintenir l’ordonnance de mise sous scellé , a affirmé en cour l’avocate de l’Université, D. J. Miller.

Le juge Morawetz a indiqué qu’il fournirait les raisons détaillées de sa décision sur ce point spécifique dans les prochains jours.

Plus de détails à suivre