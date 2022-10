Geneviève Guilbault ne voudrait plus être responsable de la Capitale-Nationale

Tout porte à croire que Geneviève Guilbault ne sera plus responsable de la région de la Capitale-Nationale dans le prochain conseil des ministres. Selon des informations obtenues par Radio-Canada, c’est elle qui en aurait fait la demande au chef de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Geneviève Guilbault aurait trouvé son mandat difficile, notamment parce qu’il était beaucoup centré sur la question du transport, avec les projets de tramway et du troisième lien. Elle aurait souhaité un mandat plus large.

Les questions de transport mais aussi la réalisation de la 4e phase de la promenade Samuel-de-Champlain ont aussi provoqué des tensions entre Mme Guilbault, les maires Labeaume et Marchand et d’autres élus municipaux.

Ministre de la Rive-Sud?

Le maire de Québec Bruno Marchand a souligné, mardi, que la personne nommée devra être déterminée. Il n’est pas contre la possibilité que les responsabilités soient confiées à un député de Chaudière-Appalaches.

Le profil idéal, c'est quelqu'un qui a du chien, qui est capable d'abnégation, donc (qui fait primer) l'intérêt supérieur de la région, et à partir de là, on va faire des flammèches, on va faire un feu d'artifice , a-t-il lancé.

Le politologue de l’Université Laval, Éric Montigny, croit que la nomination des ministres ne sera pas si facile pour François Legault.

C'est toujours un casse-tête de former le conseil des ministres. C'est un beau casse-tête pour tout premier ministre , mentionne-t-il.

Reste à voir maintenant si le chef de la CAQ misera sur les ministres Jonatan Julien et Éric Caire, ou encore s’il voudra nommer un des candidats vedettes de la Rive-Sud Bernard Drainville ou Martine Biron responsable de la Capitale-Nationale.

Il pourrait également choisir parmi les nouveaux élus de la Rive-Nord.

Avec la collaboration de Sébastien Bovet