Protéger les berges québécoises ne sera pas une mince affaire

La cheffe des analyses socio-économiques chez Ouranos et professeure au département de géographie à l’ UQAM , Ursule Boyer-Villemaire, est claire : c’est une ou deux ordres de grandeur en dessous de ce que ça représente comme dommages anticipés au cours des prochaines décennies.

Plages nord-côtières aussi affectées par l'érosion des berges (archives). Photo : Radio-Canada / Bis Petitpas

Même si l’annonce des 100 millions de dollars s’ajoute à celle déjà sur la table du même montant, Ursule Boyer-Villemaire précise que dans des plus grosses infrastructures, ça peut aller jusqu'à quelques millions du mètre linéaire.

D’autant plus qu’il faudra considérer les changements climatiques dans les calculs de coûts.

« Il faut réparer, mais plus fort que les anciennes structures parce qu’il faut dorénavant intégrer les changements climatiques. [...] » — Une citation de Ursule Boyer-Villemaire, cheffe des analyses socio-économiques chez Ouranos

Donc il faut surdimensionner et avoir une marge de sécurité. Ça déjà, ça coûte plus cher , ajoute-t-elle.

Face aux grandes dépenses que la protection des berges risque de nécessiter au cours des prochaines années, Ursule Boyer-Villemaire conclut qu’on ne pourra pas réparer et protéger toutes les berges.

« Il y a donc des choix difficiles : où est-ce qu’on choisit de protéger? Où est-ce qu'on choisit de transformer les usages pour le bénéfice de tous? » — Une citation de Ursule Boyer-Villemaire, cheffe des analyses socio-économiques chez Ouranos

À titre comparatif, en 2020, le maire des Îles-de-la-Madeleine a demandé 80 millions de dollars sur 10 ans uniquement pour adapter la région aux changements climatiques.

Territoire fertile à l’érosion

L’analyste en impacts socio-économiques chez Ouranos, Ursule Boyer-Villemaire, explique que le Québec est vulnérable au phénomène d'érosion : dans le golfe du Saint-Laurent, dans l’estuaire, on part un peu avec une dette.

À Havre-aux-Maisons, les falaises du cap Alright sont grugées par l'érosion (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le continent est distinct puisqu'il s'enfonce tranquillement à cause de la présence d’un glacier il y a plusieurs milliers d’années. Le rehaussement marin est un peu doublé , explique Ursule Boyer-Villemaire.

« En plus de ça, le golfstream, donc l’Atlantique Nord, se réchauffe, et ça, c’est vraiment un réservoir de carburant pour les ouragans. » — Une citation de Ursule Boyer-Villemaire, cheffe des analyses socio-économiques chez Ouranos

On a des rivages qui sont jeunes : on voit des falaises d’argile, des falaises de sable… Donc ça, c’est très sensible à tous les changements qui se produisent au niveau des vagues, des tempêtes, des marées, etc. souligne Ursule Boyer-Villemaire.