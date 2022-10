Le prochain supercontinent naîtra de la disparition du Pacifique

L'apparence possible d'Amasia dans 280 millions d'années. Photo : Université Curin

L'équipe de recherche menée par le géophysicien Chuan Huang a utilisé un superordinateur pour simuler la formation des supercontinents durant l’évolution de la Terre et pour simuler les éventuels scénarios de création du prochain.

Au cours des deux derniers milliards d'années, les continents de la Terre sont entrés en collision pour former un supercontinent tous les 600 millions d'années , explique dans un communiqué le professeur Huang.

« Ce cycle tectonique devrait mener les continents actuels à se réunir à nouveau d'ici quelques centaines de millions d'années. » — Une citation de Chuan Huang, Université Curtin

En considérant le fait que la planète se refroidit et que la force des plaques tectoniques sous les océans diminue avec le temps, les chercheurs tendent à penser que l'assemblage du prochain supercontinent ne se réalisera pas grâce à la fermeture des océans plus jeunes que sont l'océan Atlantique et l'océan Indien.

Le nouveau supercontinent naîtra quand l'océan Pacifique disparaîtra, lorsque l'Amérique entrera en collision avec l'Asie. L'Australie jouera aussi un rôle dans cet événement planétaire, en entrant d'abord en collision avec l'Asie, puis en reliant l'Amérique et l'Asie une fois l'océan Pacifique fermé , ajoute le professeur Huang.

Repères La Terre s’est formée il y a 4,6 milliards d’années (au même moment que le système solaire);

Au début, sa surface était majoritairement constituée de roches partiellement ou totalement fondues, qui se sont ensuite solidifiées;

De l’eau liquide serait apparue à sa surface à peine 100 millions d’années après sa formation;

La lithosphère est l'enveloppe rigide de la surface de la Terre composée par la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur;

Cette enveloppe est divisée en un certain nombre de plaques tectoniques;

La croûte terrestre comprend la croûte continentale (qui forme les continents) et la croûte océanique (sous les océans).

Un monde en mouvement

Les continents bougent continuellement en raison du mouvement des plaques tectoniques. La planète a ainsi connu plusieurs supercontinents durant son évolution, notamment Columbia, Rodinia, Pannotia et Pangée.

Les récentes simulations des chercheurs australiens montrent que l’Amasie, un nom qui fait référence à la fusion de l’Amérique et de l’Asie, apparaîtra dans moins de 300 millions d'années.

« Nous pensons que le scénario selon lequel l'océan Pacifique se fermera est le plus plausible, ce qui contredit d’autres théories déjà avancées. » — Une citation de Chuan Huang

En effet, il existe plusieurs modèles qui pourraient mener au regroupement des continents.

Le Pacifique est l'océan le plus ancien de la Terre. Il est en quelque sorte le reste du superocéan Panthalassa, qui s’est formé il y a 700 millions d'années lorsque le dernier supercontinent, la Pangée, a commencé à se disloquer.

Le Pacifique a commencé à rétrécir de sa taille maximale à l'époque des dinosaures. Sa taille diminue depuis de quelques centimètres par an, si bien qu’il devrait se refermer sur lui-même dans 200 à 300 millions d'années.

Question en cours de chargement

Une Terre bien différente

Lors de l’apparition du prochain supercontinent, la planète sera méconnaissable.

Une seule masse continentale modifiera radicalement l'écosystème et l'environnement de la Terre , affirme Zheng-Xiang Li, professeur émérite et co-auteur des travaux publiés dans le National Science Review (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

La Terre telle que nous la connaissons sera radicalement différente lorsque l'Amasie se formera. Le niveau de la mer sera plus bas et l’intérieur du vaste supercontinent sera très aride, avec des amplitudes thermiques quotidiennes élevées.