Le Chantier maritime Verreault passe aux mains de Groupe Océan

Le chantier maritime des Méchins fondé en 1956 par Borromée Verreault puis géré par sa fille Denise Verreault pendant une trentaine d’années passe aux mains du Groupe Océan, spécialisé dans le dragage et la construction navale.

La compagnie québécoise dont le siège social est à Québec ajoute un autre site de réparation et de transformation de navires à son offre variée de service maritime.

L’entreprise entend consolider le chantier maritime des Méchins et assure qu'elle en poursuivra la croissance.

Au cours des années, en raison de problèmes de santé, Denise Verreault avait délégué la gestion de son entreprise au président et chef des opérations, Richard Beaupré. Ce dernier estime que la transaction était la meilleure façon d’envisager l’avenir et la pérennité de l'entreprise.

Pour des raisons personnelles, M. Beaupré n'était pas présent à la conférence de presse qui annonçait la transaction. Il est intervenu par vidéoconférence.

Le président et responsable des opérations du Groupe Verreault était en vidéoconférence à la conférence de presse sur la transaction. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschênes

Avec cette acquisition Groupe Océan ajoute à son expertise une cale sèche de grande envergure qui lui permettra de développer des projets dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement canadien.

En plus de la construction et le dragage, Groupe Océan offre notamment des services de remorquage portuaire, de transport maritime et de réparations de navires.

La centaine de travailleurs des Méchins se joindra au millier d’employés du Groupe Océans répartis dans des installations situées au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les Caraïbes.

Groupe Océans est une entreprise privée qui compte la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ parmi ses actionnaires.

Aucune aide gouvernementale n'a été requise pour la transaction dont le montant n’a pas été dévoilé.