Percée des forces ukrainiennes dans la région de Louhansk

Alors qu’à Moscou le président Vladimir Poutine promulguait les mesures d’annexion de quatre régions d'Ukraine, à Kiev, les forces ukrainiennes revendiquent une percée dans la région de Louhansk (est), où les lignes de défense russes, en manque d’effectifs, n’arrivent plus à contenir l’offensive.

C’est par la voix du gouverneur ukrainien de la région de Louhansk, Sergiï Gaïdaï, que la nouvelle est tombée mercredi.

Maintenant c'est officiel. La "dé-occupation" de la région de Louhansk a commencé. Plusieurs localités ont déjà été libérées de l'armée russe , a déclaré le gouverneur dans une vidéo postée sur Telegram.

L'oblast de Louhansk est l'une des régions d'Ukraine occupées par les forces prorusses depuis 2014.

Vladimir Poutine a officialisé l'annexion de 4 régions d'Ukraine mercredi, mais son armée y bat en retraite. Dans le nord-est comme dans le sud, l'armée ukrainienne reprend du terrain. On en discute avec notre envoyée spéciale Marie-Eve Bédard qui est à Kharkiv.

Kiev n’a pas donné davantage de détails sur la progression de son offensive sur le front est, mais des informations en provenance d’un journaliste russe incorporé dans une unité militaire confirme la désorganisation des lignes de défense russes dans la région de Louhansk.

Selon le témoignage du journaliste Alexander Kots, du tabloïd progouvernemental russe Komsomolskaya Pravda, les troupes russes n'ont pas assez d'effectifs pour arrêter les attaques ennemies .

D'après le journaliste basé dans la ville occupée de Svatove, les récentes pertes de territoire des forces russes sur le front est sont directement liées à cela .

Carte des zones occupées par les forces russes dans l'est et le sud de l'Ukraine. Photo : Radio-Canada / Google

« C'est une période très difficile sur la ligne de front en ce moment […] nous nous attendons à de sérieux combats ici très bientôt […] reste à voir si cela pourrait arrêter les avancées de l'ennemi » — Une citation de Alexander Kots, journaliste pour Komsomolskaya Pravda

Dans une vidéo publiée sur Telegram dont le contenu a été relayé par la chaîne américaine CNN, le journaliste confirme que les Russes tentent actuellement de fortifier la ligne de défense qui relie les villes occupées de Kreminna et Svatove, à l'est de la rivière Oskil.

L'ennemi concentre ses forces pour attaquer Svatove depuis deux directions , a-t-il expliqué.

L'artillerie ennemie [ukrainienne] atteint la route Kreminna-Svatove et ses groupes de sabotage et de reconnaissance peuvent y opérer. Cette zone est fortifiée par les troupes russes qui creusent des tranchées et placent des mines terrestres.

Selon lui, les forces ukrainiennes sont en hauteur et bénéficient d'un avantage numérique .

Des soldats ukrainiens inspectent un blindé russe abandonné dans la région d'Izioum. Photo : AP / Oleksandr Ratushniak

Elles n'ont pas de problèmes avec les données de renseignement ou les armes de haute précision qu'elles utilisent constamment. Nous attendons simplement que nos réserves deviennent aptes au combat et rejoignent la bataille , a témoigné le journaliste russe.

Selon Yuriy Podolyaka, un blogueur militaire prorusse, les troupes russes auraient battu en retraite jusqu'à la rivière Zherebets, qui coule juste à l'ouest de Kreminna et Svatove.

L’initiative est aussi aux forces ukrainiennes sur le front sud, où Kiev a revendiqué mardi la libération de nombreuses localités au nord de la ville de Kherson, où les forces ukrainiennes tentent toujours d’encercler 25 000 soldats russes déployés sur la rive ouest du fleuve Dniepr.

Annexion sur papier

Le président russe Vladimir Poutine a promulgué aujourd'hui la loi consacrant l'annexion à la Fédération de Russie des régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijia. Photo : AP / Gavriil Grigorov

À Moscou, où le président Vladimir Poutine promulguait aujourd’hui la loi qui consacre l’annexion à la Fédération de Russie des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia, le porte-parole du gouvernement, Dmitri Peskov, a assuré que ces territoires resteraient russes pour toujours , et que Moscou allait regagner le terrain perdu en Ukraine.

Vladimir Poutine, qui a juré la semaine dernière de tout faire pour défendre les zones annexées, quitte à utiliser des armes nucléaires – menace qui n'a arrêté ni la contre-offensive ukrainienne ni les livraisons d'armes occidentales –, a déclaré mercredi espérer que la situation militaire dans les territoires ukrainiens récemment annexés par Moscou va se stabiliser .

Nous partons du principe que la situation va se stabiliser et que nous pourrons développer ces zones de manière pacifique , a déclaré le président russe lors d'une réunion retransmise à la télévision.

Selon des cartes militaires publiées cette semaine par l’état-major russe, les troupes de Moscou ont cédé récemment toute une partie du nord de la région de Kherson dans le sud du pays en plus d’avoir quitté pratiquement toute la rive orientale de la rivière Oskil, dans le nord-est du pays, dernière zone de la région de Kharkiv qui était encore sous contrôle russe.

L'armée sommée de cesser de mentir aux Russes

Un haut responsable parlementaire russe a appelé mercredi l'armée à arrêter de mentir sur ses défaites en Ukraine, alors que les troupes de Moscou reculent sur plusieurs fronts.