La qualité de l’air s’envole en fumée dans l’est de la vallée du Fraser

Une alerte de faible qualité de l’air est en vigueur pour l’est de la vallée du Fraser. L’alerte a été publiée par Metro Vancouver en fin de journée mardi en raison des concentrations importantes de particules fines dues en grande partie à la fumée des feux de forêt au sud-ouest de Chilliwack, près de Hope et dans l’État de Washington.

Metro Vancouver prévoit que la qualité de l’air empirera au cours de la journée de mercredi et que le risque sur la santé passera de faible à moyen dans l'est et le centre de la vallée du Fraser.

La fumée des feux de forêt, la forte humidité et les vents faibles entraînent également une forte concentration de particules fines et un ciel voilé dans d’autres secteurs de Metro Vancouver, peut-on lire sur son site Internet sur la qualité de l’air, mais les concentrations restent en deçà du seuil d’alerte.

Le feu désormais contrôlé dans le parc régional Minnekhada de Coquitlam pourrait également contribuer à la situation.

Du temps stable prévu au cours des prochains jours dans Metro Vancouver et l’organisme régional de surveillance de la qualité de l’air ne prévoit pas d’amélioration tant que le temps ne changera pas de façon significative.

Pour les personnes les plus à risque, les autorités municipales vous suggèrent de réduire les activités physiques à l’extérieur dans les zones touchées par l’alerte et si possible d’installer une zone dans votre résidence où l’air est filtré à l’aide d’un système à haute efficacité HEPA.