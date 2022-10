Une alliance pour la diversité et l’inclusion à l’Hôtel-Dieu Grace de Windsor

En 2020, au moment de la mort de George Floyd au Minnesota, un groupe de travail a été mis sur pied à l'Hôtel-Dieu Grace (HDGH) pour susciter des conversations internes sur la manière dont l'organisation peut mieux éliminer le racisme anti-noir et être un lieu plus accueillant pour l'ensemble du personnel et des patients.

Deux ans plus tard, l'initiative a évolué pour devenir l'alliance pour l'équité, la diversité, l'inclusion et les Premières Nations (EDII). Son objectif : créer ou mettre à jour les politiques pour prévenir le racisme et être un espace plus inclusif pour le personnel et les patients.

Pour le président de l'alliance, Martin Thompson, il s'agit surtout de s'assurer que tout le monde est traité de manière égale.

Depuis près de 20 ans qu'il travaille à l'HDGH, M. Thompson dit qu'il a aimé l'environnement de travail et qu'il a toujours été accepté, mais il espère faire encore mieux .

Les choses que j'entends et que je vois, la majorité d'entre elles ne sont pas haineuses, mais c'est de l'ignorance et de l'incompréhension , explique-t-il.

L'alliance EDII comprend des voix des communautés noires, autochtones et de couleur (BIPOC), des personnes LGBTQ et des personnes handicapées.

Tapo Chimbganda a été embauchée comme consultante externe par l'Hôtel-Dieu Grace pour son programme de diversité et d'inclusion. Photo : CBC/Jason Viau

Embauche d'une consultante

L'établissement a engagé Tapo Chimbganda comme consultante externe pour formuler des recommandations sur la façon de mettre en œuvre des politiques liées à la diversité et à l'équité. Elle possède une formation médicale en psychothérapie et en santé mentale ainsi qu'un doctorat en langue, culture et enseignement.

Elle a déjà aidé d'autres hôpitaux à mettre en œuvre des initiatives similaires, notamment l'hôpital Bluewater Health à Sarnia.

Cela commence par un travail sur soi, car une fois que l'on travaille sur la culture d'une organisation, toutes les personnes qui s'y engagent et la rencontrent font l'expérience de cette culture , note Mme Chimbganda. Tous ceux qui font l'expérience de cette culture l'apprécient, ont un sentiment d'appartenance et sont protégés.

Une fois la culture interne établie, cela se répercutera également sur la façon dont les patients sont traités, ajoute-t-elle.

« Vous ne pouvez pas dire à vos patients que c'est un espace sûr si vous ne vous sentez pas vous-même en sécurité » — Une citation de Tapo Chimbganda, consultante externe pour l'alliance EDII

Le PDG de l'hôpital Hôtel-Dieu Grace, Bill Marra. (Archives) Photo : Radio-Canada / Peter Duck/CBC News

Un travail en profondeur

Le recrutement, les politiques internes et la manière dont les patients reçoivent des soins sont autant de domaines qui seront touchés par l'initiative d'inclusivité, selon le président-directeur général du HDGH, Bill Marra.

Une partie du processus consistera également à identifier éventuellement les procédures existantes qui étaient autrefois acceptables, mais qui peuvent maintenant contredire les valeurs et principes actuels .

« Il faut avoir du courage et de la conviction ici. Le courage de tout examiner et la conviction d'apporter des changements » — Une citation de Bill Marra, PDG de l'hôpital Hôtel-Dieu Grace

Ultimement, les voix et les points de vue de l'alliance EDII seront à la table de décision de l'HDGH et intégrés dans tout ce que nous faisons , précise Martin Thompson. Par exemple, lorsque de l'argent sera investi pour améliorer le lieu de travail, il pourra être dirigé pour la création d'une salle de purification pour accomplir des pratiques spirituelles autochones.

Il s'agit de choses qui n'auraient peut-être pas été envisagées sans la présence de cette voix qui pense de cette manière , poursuit Mme Thompson. Je pense que nous pouvons avoir un grand impact .

L'HDGH prévoit qu'il faudra environ six mois avant que les nouvelles politiques de diversité et d'équité soient mises en pratique.

Avec des informations de CBC