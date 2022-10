Chute des ventes de maisons en septembre dans le Grand Toronto

Comparativement au mois d'août 2022, les ventes (5038 propriétés) ont baissé de 10,8 %.

La chambre immobilière Toronto Regional Real Estate Board (TRREB) note que septembre est généralement un mois achalandé en matière de ventes, affirmant que la hausse des taux d'intérêts et hypothécaires a miné le marché.

Le nombre de maisons et de condominiums mis en vente en septembre était à son plus bas niveau pour ce mois en 20 ans. Un peu plus de 11 200 propriétés ont été mises en vente, soit près de 17 % de moins qu'à la même période l'an dernier.

Le ralentissement du marché semble dissuader bien des propriétaires d'afficher leur propriété à vendre. Les surenchères sont moins fréquentes et dans bien des cas, un propriétaire doit s'attendre à obtenir un prix moins élevé que celui auquel ses voisins ont vendu leur maison au début de l'année, lorsque le marché était en pleine effervescence.

Baisse des prix

Le prix de vente moyen des propriétés le mois dernier dans le Grand Toronto était de 1 086 762 $, selon TRREB .

C'est 4,3 % de moins qu'en septembre 2021 et 2,7 % de moins qu'en août 2022.