Projet de gravière : Val-d’Or n’entend pas se mettre la tête dans le sable

Le dossier mis de l’avant par la compagnie Norascon concerne une superficie de 64 hectares, dans le secteur du chemin des Scouts.

Deux semaines après une consultation publique menée par la compagnie, plusieurs citoyens se sont présentés à la séance du conseil de Val-d’Or, mardi, pour rappeler à la Ville leur opposition au projet. Ils ont notamment fait part de leurs craintes pour la quiétude du site autochtone Kinawit et la protection des eaux souterraines.

Il y a une forte opposition pour le projet de gravière de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La mairesse Céline Brindamour a souligné que la Ville n’avait pas de pouvoir de décision dans le dossier, qui sera soumis à l’approbation de la MRC de la Vallée-de-l’Or. Elle a cependant annoncé que le conseil municipal prendra formellement position par résolution le 17 octobre prochain, soit quatre jours avant la fin de la période de consultation publique.

Dans la préparation du dossier, la MRC aimerait savoir si on appuie ou non le projet et on va se donner le temps d’en discuter lors du prochain caucus, précise-t-elle. On entend les citoyens qui veulent qu’on soit la voix de leurs préoccupations. À la lumière de ce qu’on a pu entendre lors de la consultation publique, l’acceptabilité sociale ne semble pas là.

La mairesse Brindamour estime qu’il est du devoir de la Ville de prendre position, mais que les conseillers ont besoin d’un peu de temps pour soupeser les pours et les contres.