Important incendie au centre-ville de Sherbrooke

L'incendie, qui est passé en troisième alarme, a pris naissance à l'extérieur du 65, rue Gordon vers 3 h 20. Une trentaine de pompiers sont sur les lieux.

Une vingtaine de personnes ont été évacuées du bâtiment. Certaines ont été prises en charge par la Croix-Rouge. Personne n'a été blessé.

On est passé en mode attaque. On a quatre ou cinq équipes qui sont entrées à l'intérieur. On va essayer de circonscrire le plus rapidement possible l'incendie. L'incendie semble avoir pris à l'extérieur. C'est présentement surtout dans l'entre-toit. On a aussi des échelles et des canons pour abaisser les flammes sur le toit , explique le chef aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Martin Primeau.

Le bâtiment est situé à quelques mètres d'une résidence pour personnes âgées ainsi que d'une autre maison. On a craint, à un certain moment, pour les bâtiments voisins. On a dû faire des actions en conséquence, mais à présentement, c'est sous contrôle , a indiqué le chef aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Martin Primeau.