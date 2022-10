Les négociations pour l’achat de l’usine de Bitfarms par la STS continuent

Ce soir, ce qu’on a demandé à l’administration municipale, c’est d’entériner une option de prolonger l’entente qu’on a pour se donner jusqu’en décembre 2022. On a déjà une entente avec eux [Bitfarms], on est en processus de négociation. [...] C’est à se parler qu’on va s’entendre. Il y a des chiffres qui s’échangent actuellement , a souligné le conseiller municipal et président de la STS, Marc Denault, après la séance du conseil municipal de mardi.

Si la vente est acceptée par l'usine de cryptomonnaie, les locaux serviront à l'agrandissement des infrastructures de la STS. Marc Denault indique espérer arriver à une entente avant la fin de l'année .

Au point de vue opportunité, avec le déploiement, en plus, du projet de vélos en libre-service, ça peut dépanner, car entreposer les infrastructures pour 250 vélos, et toute l’électrification du transport, ça va demander une révision. On a déjà 10 M$ de confirmation au point de vue des investissements pour le réaménagement de nos infrastructures, à la STS , donc c’est une bonne opportunité pour nous , explique-t-il.

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, estime quant à elle que le projet suit son cours .

Elle se réjouit surtout du déménagement prochain de Bitfarms dans le quartier industriel de la Ville, après des années de plaintes de nuisances sonores de la part de citoyens.