Course contre la montre dans le dossier de la Salle intermédiaire 

Lilie Bergeron a rappelé l'importance du projet de salle de diffusion culturelle pour la jeunesse.

« Quand on vous dit que Côté scène ne peut plus réaliser ses activités si on n’a pas cette salle de spectacle là. Quand on vous dit que les artistes de Sherbrooke ne peuvent pas se produire décemment à Sherbrooke. Quand on vous dit que chacun des enfants de Sherbrooke, ils sont plusieurs dizaines de milliers, ne peuvent pas fréquenter le théâtre et la danse, à mon sens, on a un problème de société. »