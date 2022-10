Abandon d’un projet d’immeuble à vocation étudiante controversé

Rappelons que les hommes d'affaires demandaient un changement d’usage au 2331, rue Galt Ouest, à Sherbrooke, qui accueille présentement une maison unifamiliale. Ils suggéraient de construire un immeuble multiusage surtout destiné aux étudiants, pour répondre à un besoin criant de logements dans le secteur.

Des résidents du secteur de l’Université avaient cependant soulevé des problèmes de cohabitation avec les étudiants du quartier, qu’ils jugent déjà trop nombreux.

Mardi soir lors d'une séance du conseil municipal, les élus se sont montrés divisés sur la question.

« Compte tenu de la réaction des citoyens et citoyennes du secteur concernant ce projet, je considère que les promoteurs ont choisi la meilleure option. »

Nous avions là un très bel exemple de projet d’envergure qui devait s’implanter dans une zone déjà bâtie, mais sans respecter l’environnement essentiellement résidentiel unifamilial, a également souligné le conseiller du district de l'Université. [...] La trop grande concentration de ce type de logements dans le secteur est devenue de plus en plus intolérable pour les gens qui vivent dans ce quartier de la ville.

La conseillère du district d'Ascot, Geneviève La Roche, a tenu à souligner l’écoute et le travail des promoteurs dans ce dossier.

Je trouve que ça met la table sur les défis qui nous attendent, car on doit densifier notre territoire. Ça aurait été une zone intéressante à densifier, qui aurait pu avoir un projet de mixité. [...] Je suis quand même un peu déçue, car je sais qu’on va se heurter beaucoup, dans les prochains temps, à des réticences des citoyens face à la densification.

Un quartier universitaire, le district de l’Université, sur un boulevard… Si on ne peut pas mettre les étudiants là, on les met où? , s'est quant à elle exclamée la conseillère de Brompton, Catherine Boileau.

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, a abondé dans le même sens. Elle a rappelé que la crise du logement touche durement les étudiants.

« Si on ne peut pas aller de l’avant avec un projet comme celui-là qui était bien monté, bien situé, avec des promoteurs motivés et à l’écoute, honnêtement, j’ai de la difficulté à voir comment on va réussir à aller de l’avant. »