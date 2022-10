Les professeurs d’un collège en Ontario demandent le retour du masque obligatoire

La section locale 110 du SEFPO , qui représente le corps professoral du collège, a déclaré avoir déposé un grief collectif le 23 septembre reprochant au Collège de manquer à son obligation d'offrir des conditions de travail sécuritaires.

L'abandon par Fanshawe du masquage en intérieur, de la distanciation sociale et de nombreuses autres mesures préventives a créé un environnement de travail dangereux , a écrit le syndicat dans un communiqué, affirmant que ses membres avaient soulevé des problèmes de sécurité pour eux-mêmes et leurs familles.

Mark Fetham, le président de la section syndicale, a déclaré que la loi sur la santé et la sécurité au travail oblige Fanshawe à s'assurer que ses employés ont un lieu de travail sain et sécuritaire.

Nous demandons à Fanshawe de respecter ses obligations en vertu de la loi , a-t-il écrit dans un communiqué.

Fanshawe a déclaré qu'il organiserait une audience avec le corps professoral pour entendre le grief et qu'il émettrait une réponse par la suite.

Fanshawe suit toutes les directives provinciales relatives à la santé et à la sécurité sur le campus , a déclaré Elaine Gamble, directrice des communications d'entreprise chez Fanshawe.

Elle a ajouté que la décision de ne pas réintroduire le port du masque obligatoire ou l'exigence de vaccin était basée sur des discussions régulières avec les autorités locales de santé publique .

Elle a également déclaré que même si Fanshawe n'impose pas actuellement de masques, le Collège encourage toujours les étudiants et les employés à porter des masques à l'intérieur et à tenir à jour leur calendrier de vaccination contre la COVID-19.

Le gouvernement de l'Ontario a levé le port du masque obligatoire et d'autres restrictions sanitaires plus tôt cette année, et de nombreuses universités et collèges ont emboîté le pas dans toute la province.