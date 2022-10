Le sébaste, victime de la pêche illégale en Colombie-Britannique?

C’était tellement bien parti puis la pandémie est arrivée et la pêche récréative illégale est repartie à la hausse, c’est vraiment décevant , explique Natalie Ban professeure à l'Université de Victoria et coauteure de l’étude publiée dans la revue scientifique ICES Journal of Marine Science.

Des actes présumés de non-conformité aux règlements des aires de conservation ont ainsi bondi pendant la pandémie, passant d’environ 18 sur une période 100 jours en 2019, à plus de 286 sur la même période en 2021.

Des caméras pour détecter les actes illégaux

Pour obtenir ces chiffres, les auteurs de l’étude et leurs partenaires se sont servis de huit caméras installées dans les aires de conservation du sébaste autour de l'île Galiano.

Elles prennent des photos toutes les cinq minutes en journée et permettent aux chercheurs de repérer les bateaux de pêche présents dans ces aires de conservation.

Les aires de conservation des sébastes autour de l'île Galiano. Photo : Galiano Conservancy Association

Installé en 2015, cet outil de surveillance et de dissuasion a pourtant fait ses preuves dans le passé et a permis de faire baisser fortement le nombre d’actes de pêche illégaux.

« Les sébastes sont très vulnérables à la surpêche. Ils sont très faciles à pêcher et si l'on ne les protège pas, ils risquent de disparaître. » — Une citation de Natalie Ban professeure à l'Université de Victoria et coauteure de l’étude

La pandémie a toutefois rebattu les cartes. La pêche récréative est restée très populaire et, en même temps, le respect des règles et la sanction contre les actes illégaux seraient faits plus timides.

« Les gens ont été moins enclins à respecter les règlements. » — Une citation de Natalie Ban professeure à l'Université de Victoria et coauteure de l’étude

Natalie Ban précise que tous les pêcheurs récréatifs n’ont pas forcément agi intentionnellement. Pendant la pandémie, les activités de sensibilisation auxquelles nous participions ont été annulées, c’est peut-être l’une des raisons qui expliquent que certains n’étaient pas au courant des règles , ajoute la coauteure de l’étude.

Protéger le sébaste

Sur l'île Galiano, des résidents se mobilisent pour protéger cette espèce à faibles niveaux d’abondance , selon Pêches et Océans Canada.

Martine Paulin milite au sein de l’Association de conservation de Galiano avec qui l’étude a collaboré. Selon elle, il y a urgence à renforcer la sensibilisation.

L'été, il y a énormément de tourisme sur l'île. La population quadruple. Avec elle, il y a davantage d'activités de pêche, et de pêche illégale , explique Martine Paulin.

« C’est encore une région sauvage, malgré la proximité des grands centres de Vancouver et Victoria. C’est très important de conserver ces zones à l’heure des changements climatiques. » — Une citation de Martine Paulin, Association de conservation de Galiano

Les résidents de l'île Gagliano tentent de protéger la population de sébaste. Photo : Kieran Cox

Au-delà de la sensibilisation, l’étude recommande également de renforcer et surtout de faire respecter les règlements en vigueur.

C’est bien beau d’avoir ces aires de conversation, mais s’il n’y a aucune conséquence, ce n’est pas très utile en bout de ligne , affirme Martine Paulin, résidente de l'île.

Pêches et Océans Canada n’a pas répondu à notre demande de commentaire au moment d’écrire ces lignes.