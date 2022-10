Le Baron BBQ de Saint-Ambroise, célèbre pour sa tourtine, ferme ses portes

C’est ce qu’a confirmé son propriétaire, Jean-Sébastien Gauthier, sur la page Facebook du restaurant lundi.

La hausse des coûts d'approvisionnement, la pénurie de main-d’œuvre et d’autres enjeux ont eu raison de l'établissement ambroisien.

C’est un peu triste parce que c’étaient des moments incroyables et un gros projet. Mais c’était peut-être un peu trop gros et ce n’était peut-être pas nécessairement la bonne façon de le faire. Moi, j’avais en tête de partir un petit resto de BBQ bien relaxe. Ça a un petit peu dégénéré quand on s’est reviré de bord pour la COVID et qu’on a fait un chapiteau extérieur et augmenté le nombre de places. C’était une grosse aventure qui ne pouvait pas se soutenir comme ça à long terme , a expliqué Jean-Sébastien Gauthier, en entrevue à l'émission Place publique.

De la tourtine pour tous

Malgré la fermeture du restaurant, plusieurs projets mijotent. Certains à feu doux, d’autres sont carrément en ébullition.

La tourtine, une tourtière à la poutine devenue célèbre pendant la pandémie de COVID-19, a conquis le cœur des gourmands de partout au Québec. Jean-Sébastien Gauthier veut rendre ce plat plus accessible, tout en maintenant de hauts standards de qualité.

La tourtine est un mélange de tourtière et de poutine. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Il promet que la tourtine sera bientôt disponible en grandes quantités sur le marché régional et ailleurs. Les plats ne seront cependant pas cuisinés au Saguenay-Lac-Saint-Jean.