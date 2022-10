Le ministre de la Culture a déclaré, mardi, que la province était ouverte à cette idée .

Je peux dire qu’au niveau du gouvernement, la question a été soulevée , a-t-il dit.

Nous nous sommes engagés dans certains processus initiaux et nous sommes en train de les explorer. Il y a un petit groupe de personnes qui ont fait des propositions pour cette opportunité, et nous allons certainement les examiner au fur et à mesure qu'elles nous parviennent , a dit le ministre.

Le ministre fait remarquer que Calgary possède presque toutes les commodités nécessaires pour accueillir les Jeux olympiques, mais il ajoute ne pas vouloir se mêler de discussions qui pourraient avoir lieu [ à l’avenir] .

Les commentaires du ministre de la Culture ont eu lieu lors d'une annonce de financement pour WinSport. Son PDG, Barry Heck a déclaré que son organisation ne participe à aucune discussion dans le cadre du processus de candidature olympique en cours.

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, semblait surprise d'apprendre la possible mise en candidature de sa ville pour de prochains jeux olympiques. Photo : Radio-Canada

Surprise à la Ville

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, qui semblait surprise d'apprendre la candidature potentielle de sa ville, affirme ignorer l'existence de tels préparatifs. Je ne sais pas de quoi M. Orr parle , affirme-t-elle.

Une fois que cela deviendra une chose concrète, alors je pourrai absolument en parler , ajoute-t-elle.

Cependant, la mairesse ne ferme pas la porte devant une éventuelle candidature de Calgary si les choses se précisent. J'ai hâte que le gouvernement provincial s'engage avec nous , explique Jyoti Gondek. Je suis vraiment intéressé par ce qui se passe, mais je préfère en parler d’abord à mon Conseil municipal.

La mairesse, qui était conseillère municipale en 2018, s'est opposée à la candidature de 2026 et l'a qualifiée de destructrice pour Calgary. La métropole albertaine a accueilli les Jeux olympiques en 1988.

En 2018, la candidature de Calgary pour les Jeux olympiques d'hiver de 2026 a été rejetée par la population après un référendum.