L’élection de Kateri Champagne Jourdain, une première historique

Un plafond de verre s’est fracassé lundi soir avec l’élection de Kateri Champagne Jourdain dans la circonscription de Duplessis. En se taillant une place à l’Assemblée nationale, la femme d’affaires de Uashat mak Mani-utenam est devenue la première femme autochtone et la première Innue élue.

Je ne sais pas à quel point vous êtes conscients que, ce soir, on a marqué l'histoire , s’est exclamée Kateri Champagne Jourdain peu après l’annonce des résultats lundi.

La candidate de la Coalition avenir Québec, Kateri Champagne Jourdain, fait tomber le château fort péquiste dans la circonscription de Duplessis. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Cette avancée historique est saluée par la présidente de Femmes autochtones du Québec, Marjolaine Étienne. Elle estime qu'il s'agit d'une opportunité à saisir pour Mme Champagne Jourdain et pour la nation innue.

« Aujourd’hui on se doit d’être assise aux endroits où se prennent les décisions sur les dossiers des enjeux autochtones. » — Une citation de Marjolaine Étienne, présidente de Femmes autochtones du Québec

Le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, espère maintenant que certains dossiers comme la question du racisme systémique ou celle de la gouvernance des communautés seront davantage pris en compte par Québec.

On n’a pas souvent d'atomes crochus avec le gouvernement qui revient au pouvoir. Il y a des dossiers importants qui méritent l'attention du gouvernement Legault pour les quatre prochaines années et il y a fort heureusement des dossiers qui ont avancé au cours des quatre dernières année s, a-t-il affirmé en entrevue à l'émission Boréale 138 au lendemain de l'élection.

Au lendemain de son élection, Kateri Champagne Jourdain constate ce qu'elle a accompli. Je me sens extrêmement sereine et pleine de gratitude par rapport à tout ce qui arrive , relate-t-elle.

Mais sa victoire garde un goût amer. Sur les neuf candidats autochtones qui ont tenté leur chance durant cette campagne, seule Kateri Champagne Jourdain s'est fait élire.

Si j'ai une petite tristesse à exprimer aujourd'hui, c'est que j'aurais aimé en voir d'autres aussi être élus pour qu'on soit plusieurs à porter notre message, nos vécus et notre manière de voir les choses aussi , ajoute-t-elle.

Une meilleure représentativité

Ce changement apporte plus de représentativité dans la composition du gouvernement, explique Martin Papillon, professeur titulaire au Département de sciences politiques à l’Université de Montréal.

Le fait qu’il y ait très peu ou même au Québec pas d’Autochtones au sein de l’Assemblée nationale, ça pose des problèmes en terme de légitimité des institutions, c’est sûr, donc c’est une bonne nouvelle en soit qu’il y ait quelqu’un qui soit élu , ajoute le politologue.

Selon Martin Papillon, l’élection de candidats autochtones peut aussi encourager le vote des électeurs issus des Premières Nations.

De son côté, Marjolaine Étienne espère que la candidate élue pourra inspirer d'autres femmes autochtones et encourager l'implication politique, car les autochtones sont les mieux placés pour exprimer et faire connaître nos enjeux et nos réalités .

Kateri Champagne Jourdain promet de représenter l'identité innue à Québec.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe