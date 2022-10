Un fabricant de remorques de Lethbridge étend ses activités dans le sud de l’Alberta

Ceci permettra à Southland Trailer Corp. de doubler sa production et créer 250 nouveaux emplois à Lethbridge.

Selon le directeur général de l'entreprise, Ryan Sailer, la société avait envisagé de s’implanter dans d'autres provinces et même à l'étranger.

Cependant, le soutien du Fonds d'investissement et de croissance de l'Alberta a influencé sa décision d'élargir ses activités dans le sud de la province : Cela signifie que l'on conserve des emplois manufacturiers solides en Alberta.

Cette expansion nous permet d'intégrer verticalement davantage notre chaîne d'approvisionnement, dit-il. Ceci se traduit par des opérations plus rationalisées. En fin de compte, plus d'argent ira au bénéfice de l'économie albertaine au lieu d'acheter à l'étranger et de voir ces dollars quitter la province.

La province s'est engagée à verser de 15 millions de dollars par année par l'entremise du Fonds d'investissement et de croissance pour attirer des investissements. Cinq millions de dollars sont consacrés à l'extérieur des grands centres urbains de l'Alberta.

Le directeur de l’Association des municipalités rurales de l'Alberta, Jason Schneider, souligne la façon dont les entreprises situées hors des grandes villes profitent de ces opportunités. Le dirigeant de cet organisme indépendant qui regroupe les 69 comtés et districts municipaux de la province pense que les entreprises prennent conscience des occasions qui leur sont offertes.

C'est un excellent exemple de la façon dont les Albertains créent des solutions , dit-il.

Les partenariats que les entreprises, les municipalités rurales et le gouvernement provincial créent aujourd'hui vont rapporter des dividendes pour de nombreuses générations , ajoute-t-il..

L'entreprise familiale Southland Trailer a été fondée en 1980 et emploie 380 personnes. Selon l'entreprise, il s'agit de la plus grande compagnie de fabrication de remorques au Canada.

Avec les informations de Rick Donkers